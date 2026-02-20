CANLI YAYIN

Fiyat manipülasyonu ve sahte ilana son! İşte konut satışında yeni dönemin şifreleri

Ticaret Bakanlığı'nın emlakta sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçmek adına satılık konutlar için zorunlu hale getirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Şubat'ta devreye girdi. Yeni sistemle birlikte yetkisiz kişilerce girilen yaklaşık 200 bin ilan yayından kaldırılırken, sektör temsilcileri "fiyat manipülasyonu ve sahte ilan devri kapandı" mesajını verdi.

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe tüketici mağduriyetlerinin ve sahte ilan kaynaklı dolandırıcılıkların önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık taşınmazların ardından 15 Şubat itibarıyla satılık konut ilanları için de zorunlu hale getirildi.

Yygulamanın sektörde önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirten Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, "Bu sistemle birlikte yetkisiz kişilerin ilan girmesi tamamen engelleniyor. Hem vatandaşımız korunacak hem de emlak danışmanları daha güvenli bir ortamda hizmet verecek" dedi.

YENİ SİSTEMİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Mevcut Durum Yeni Dönem (EİDS)
İlan Girişi: Herkes istediği mülkü ilana koyabiliyordu. Yetki Şartı: Sadece mülk sahibi veya yetkili danışman girebilir.
Doğrulama: İlanların doğruluğu kontrol edilmiyordu. e-Devlet Onayı: İlanlar tapu kayıtlarıyla eşleşmek zorunda.
Güvenlik: Sahte fotoğraflarla kaparo dolandırıcılığı yaygındı. Engelleme: Doğrulanmayan ilan sistemden otomatik siliniyor.
Yetki Süresi: Sınırsız veya kontrolsüz yetki veriliyordu. Süreli Yetki: Yetkisi dolan ilan yayından kaldırılıyor.

200 BİN İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Uygulama ile sosyal medya ve emlak portallarında sahte fotoğraflar kullanılarak piyasa değerinin altında gösterilen taşınmazlar üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem kapsamında taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek emlak işletmelerini yetkilendiriyor. Yetkilendirme yapılmadan ilan girilmesine izin vermeyen uygulamayla birlikte şu ana kadar yetkisiz kişilerce girilen yaklaşık 200 bin ilan pasife alındı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Emlakçıya yetki vermek tapu yetkisi vermek mi demektir? Hayır. Verilen yetki yalnızca mülkün ilanını yayınlama yetkisidir. Tapuda satış yapma veya resmi kurumlarda işlem yürütme hakkı tanımaz.

2. İlanı mülk sahibi dışında kimler girebilir? Mülk sahibi, mülk sahibinin birinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk) veya mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği lisanslı emlak işletmeleri girebilir.

3. Sosyal medyadaki ilanlar bu sisteme dahil mi? Sistem emlak ilan portallarını kapsamaktadır ancak sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı ilanlara karşı da denetimler artırılmıştır.

4. İlanım neden yayından kaldırıldı? Eğer ilanınız 15 Şubat'tan önce girilmişse ve sistem üzerinden doğrulama (yetkilendirme) yapılmamışsa veya yetki süreniz dolmuşsa sistem ilanınızı otomatik olarak pasife alır.

"SİSTEMİN AMACI SAHTE İLANLARI TARİHE GÖMMEK"

Ayhan Taflan, "Geçmişte 5 milyon liralık daireyi 3 milyona koyup kaparo toplayan dolandırıcılar artık sistem dışı. Vatandaşın dikkat etmesi gereken e-Devlet üzerinden yetki tanımlamasını yaparken emlak ofisi ile alım-satım sözleşmesini de karşılıklı imzalamasıdır" diyerek mülk sahiplerini uyardı.

