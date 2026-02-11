Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak
AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet konutlarına ilişkin yeni ödeme sistemini duyurdu. Açıklamaya göre konut maliyetinin yüzde 65'i devlet tarafından üstlenilecek. Hak sahipleri ödemelere iki yıl sonra başlayacak, borçlarını ise 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz taksitlerle ödeyecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen afet konutlarının ödeme detayları netleşti. Devlet, toplam maliyetin büyük bölümünü üstlenirken hak sahiplerine faizsiz ve uzun vadeli ödeme imkanı sağlanacak. Peşin alımlarda yüksek oranlı indirim uygulanacak, kamu bankaları kredi desteği sunacak.
AFET KONUTLARINDA ÖDEME DETAYLARI BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda depremzedelere yönelik konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Yapılacak konutların faizsiz ödeme modeliyle hak sahiplerine sunulacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan, açıklamasında "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.
Yeni modele göre 3+1 daireler için aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak. Belirlenen bu rakam, 18 yıl boyunca sabit kalacak ve herhangi bir faiz uygulanmayacak.
YÜZDE 65 DEVLET DESTEĞİ OLACAK
Deprem bölgesinde yapılan konutlarda arsa ve altyapı giderleri dahil toplam bedelin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Kalan tutar ise hak sahiplerine faizsiz ve sabit taksit modeliyle sunulacak. Ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıla yayılacak.
Bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerde aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 TL olacak.
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM
Peşin alım tercih edenler için önemli bir indirim uygulanacak. Bir afet konutunun peşin satış bedeli 484 bin TL olarak açıklandı. Bu tutar, toplam satış fiyatının yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri kamu bankalarından kredi kullanabilecek.
KÖY EVLERİNDE AYLIK TAKSİT 8.100 TL
Köy tipi konutlar için de benzer ödeme modeli geçerli olacak. Taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenen köy evlerinde aylık sabit ödeme 8 bin 100 TL olacak.
Peşin satış bedeli ise 448 bin TL olarak uygulanacak. Köy evlerinde de yüzde 74 indirim ve kamu bankası kredisi imkanı sunulacak.