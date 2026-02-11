CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet konutlarına ilişkin yeni ödeme sistemini duyurdu. Açıklamaya göre konut maliyetinin yüzde 65'i devlet tarafından üstlenilecek. Hak sahipleri ödemelere iki yıl sonra başlayacak, borçlarını ise 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz taksitlerle ödeyecek.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen afet konutlarının ödeme detayları netleşti. Devlet, toplam maliyetin büyük bölümünü üstlenirken hak sahiplerine faizsiz ve uzun vadeli ödeme imkanı sağlanacak. Peşin alımlarda yüksek oranlı indirim uygulanacak, kamu bankaları kredi desteği sunacak.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 2

AFET KONUTLARINDA ÖDEME DETAYLARI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda depremzedelere yönelik konut kampanyasının detaylarını paylaştı. Yapılacak konutların faizsiz ödeme modeliyle hak sahiplerine sunulacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, açıklamasında "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni modele göre 3+1 daireler için aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak. Belirlenen bu rakam, 18 yıl boyunca sabit kalacak ve herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 3

YÜZDE 65 DEVLET DESTEĞİ OLACAK

Deprem bölgesinde yapılan konutlarda arsa ve altyapı giderleri dahil toplam bedelin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Kalan tutar ise hak sahiplerine faizsiz ve sabit taksit modeliyle sunulacak. Ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıla yayılacak.

Bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerde aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 TL olacak.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 4

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Peşin alım tercih edenler için önemli bir indirim uygulanacak. Bir afet konutunun peşin satış bedeli 484 bin TL olarak açıklandı. Bu tutar, toplam satış fiyatının yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 5

KÖY EVLERİNDE AYLIK TAKSİT 8.100 TL

Köy tipi konutlar için de benzer ödeme modeli geçerli olacak. Taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenen köy evlerinde aylık sabit ödeme 8 bin 100 TL olacak.

Peşin satış bedeli ise 448 bin TL olarak uygulanacak. Köy evlerinde de yüzde 74 indirim ve kamu bankası kredisi imkanı sunulacak.

Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak 6

ÖNCEKİ AFETLERDE DE AYNI MODEL UYGULANDI

Daha önceki deprem, sel ve yangın felaketlerinde de hak sahiplerine faizsiz, iki yıl geri ödemesiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sağlandı. İzmir depremi sonrası aylık taksitler 1.600 TL, Elazığ'da 1.060 TL, Giresun'daki sel sonrası inşa edilen konutlarda ise 1.400 TL olarak belirlenmişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin