Deprem konutlarında ödeme planı açıklandı: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksit olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen afet konutlarının ödeme detayları netleşti. Devlet, toplam maliyetin büyük bölümünü üstlenirken hak sahiplerine faizsiz ve uzun vadeli ödeme imkanı sağlanacak. Peşin alımlarda yüksek oranlı indirim uygulanacak, kamu bankaları kredi desteği sunacak.

Yeni modele göre 3+1 daireler için aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olacak. Belirlenen bu rakam, 18 yıl boyunca sabit kalacak ve herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Başkan Erdoğan, açıklamasında "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 65 DEVLET DESTEĞİ OLACAK

Deprem bölgesinde yapılan konutlarda arsa ve altyapı giderleri dahil toplam bedelin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Kalan tutar ise hak sahiplerine faizsiz ve sabit taksit modeliyle sunulacak. Ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve 18 yıla yayılacak.

Bir afet konutunun taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerde aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 TL olacak.