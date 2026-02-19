Emlak Konut'tan faizsiz konut! 3 model yüzde 26 indirim 3 yıl erteleme

Park Yaşam Antalya 2

KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ

"Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

• Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor.

• Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli" kampanyaya dahil edildi. Böylece, "Yeni Yuvam Modeli" ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

• Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.