Emlak satışında yeni dönem: Yetkisiz ilanlara dijital kalkan

Sistem, satış bedellerinin ilan fiyatlarıyla karşılaştırılmasına da imkân tanıyor. Böylece tapuda gösterilen bedelle ilan fiyatı arasındaki farkın denetlenmesi ve olası vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Elden ödeme gibi kayıt dışı uygulamaların da bu yolla azaltılması amaçlanıyor.

YETKİ SÜRESİ VE İPTAL KOŞULLARI

Yetkilendirme süresi üç aydan kısa olamıyor. Verilen yetki iptal edilebiliyor; ancak iptal işlemi mevcut ilanın anında yayından kalkması anlamına gelmiyor. İptal, yeni ilan girişini veya mevcut ilanın süresi dolduğunda yenilenmesini engelliyor. Süre, en az üç ay olmak kaydıyla uzatılabiliyor.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile birlikte gayrimenkul piyasasında daha güvenli, denetlenebilir ve şeffaf bir yapının oluşturulması hedefleniyor.