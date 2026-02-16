Emlak satışında yeni dönem: Yetkisiz ilanlara dijital kalkan
Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Yeni uygulamayla birlikte yetkilendirme yapılmadan hiçbir taşınmaz için satılık ilanı verilemeyecek. Sahte ilanların ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesini hedefleyen sistem kapsamında, mülk sahiplerinin emlak ofislerine e-Devlet üzerinden onay vermesi zorunlu hâle getirildi. Böylece gayrimenkul piyasasında şeffaflığın artırılması amaçlandı.
FİYAT MANİPÜLASYONU VE İLAN KİRLİLİĞİNE KARŞI ADIM
Uzmanlara göre sistem, ilan sitelerindeki bilgi kirliliğini azaltarak piyasanın daha şeffaf işlemesini sağlayacak. Düzenlemeyle birlikte fiyat manipülasyonunun önüne geçilmesi, ilanlardaki rakamların gerçeği yansıtması ve haksız kazançların engellenmesi hedefleniyor.
BİREYSEL İLANLARA SINIRLAMA
Yetki doğrulama şartı, özellikle emlak ofisi aracılığıyla yapılacak satışları kapsıyor. Bireysel ilanlarda ise taşınmazın yalnızca sahibi veya birinci derece yakınları ilan verebiliyor. Sistem, bu kişiler dışında ilan girişine izin vermiyor. Böylece mülk sahiplerinin bilgisi ve onayı olmadan taşınmazların ilana çıkarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Uzmanlar, geçmişte yaşanan izinsiz ilan ve satış girişimlerine dikkat çekerek, yeni sistemle mülkiyet güvenliğinin güçlendirildiğini vurguluyor. Buna göre mülk sahipleri ilan girişini kendileri yapabilecek ya da birinci derece yakınlarına yetki vererek süreci yönetebilecek.
EMLAK OFİSİYLE ÇALIŞACAKLAR İÇİN SÜREÇ
Taşınmazını emlak ofisi aracılığıyla satmak isteyenlerin öncelikle yazılı yetkilendirme sözleşmesi yapması gerekiyor. Sözleşmenin en az iki nüsha hâlinde düzenlenmesi ve taraflarda birer kopya bulunması şartı aranıyor. Yazılı mutabakatın ardından e-Devlet üzerinden dijital yetkilendirme aşamasına geçiliyor.
Mülk sahibi, e-Devlet sisteminde ilgili portala girerek yetkilendireceği taşınmazı seçiyor. Emlak firmasıyla çalışılması hâlinde firmanın yetki belgesi bilgileri sisteme giriliyor ve izin süresi belirleniyor. Yetkilendirme süresi en az 90 gün olarak uygulanıyor.