MASAK'tan yasa dışı bahise darbe: 5 milyar liralık para trafiği durduruldu

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edilirken hem suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre MASAK, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 2025 yılında suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla mücadelesini sürdürdü.

Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi ve söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.

Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de bu kapsamda önlendi.