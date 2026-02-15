Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek tarihi düzenlemelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Terörle mücadelede ortak metinden, annelere müjde niteliğindeki 24 haftalık doğum iznine, çocukları korumak için 15 yaş altına sosyal medya yasağından, milli parklara yönelik ceza ve koruma kalkanına kadar pek çok kritik başlık masada olacak. Gündemin sıcak başlıklarını ve milyonların beklediği düzenlemelerin detaylarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunacak dev düzenlemeler için mesai yapacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; annelerin iş ve aile dengesini değiştirecek 24 haftalık doğum izni, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı hedefleyen 15 yaş altı sosyal medya yasağı ve milli parkları tahrip edenlere yönelik caydırıcı ceza kalkanı yasalaşma yolunda. Ayrıca, terörle mücadelede devletin kararlılığını simgeleyen ortak metinle milli birlik mesajı tüm dünyaya ilan edilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK METİN

Meclis gündeminin en önemli başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, bu konuda partiler arası ortak bir iradenin ortaya konacağını ifade etti. Ağaoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde yapılacak toplantıya dikkat çekerek, "Yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, koordinatör grup başkanvekilleriyle ve parti temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla hazırlanacak ortak rapor için son nokta konulacak gibi görünüyor" sözleriyle beklentiyi aktardı.

MİLYONLARCA ANNEYE MÜJDE: DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Aileleri ve özellikle çalışan anneleri yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki bir düzenlemenin de Meclis'e sunulması bekleniyor. Ağaoğlu, milyonlarca anneye müjde niteliğindeki teklife ilişkin, "Bu hafta Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Milyonlarca insanı ilgilendiren, doğum iznini 24 haftaya çıkaran bu teklif oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI KORUYAN DÜZENLEME: 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Aynı yasa teklifi içinde, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumaya yönelik tarihi bir adım da yer alıyor. Tülay Ağaoğlu, bu kritik maddeyi, "Aynı teklifte başka düzenlemeler de var ki onlar da gerçekten dikkat çekici. 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi gibi düzenlemeler de yine bu teklifte yer alacak" şeklinde duyurdu.

MİLLİ PARKLARA KORUMA KALKANI VE AĞIR CEZALAR

Meclis Genel Kurulu'nda ise doğal güzelliklerimizi korumaya yönelik çok önemli bir kanun teklifi görüşülecek. Teklifle birlikte doğayı tahrip edenlere, kaçak yapılaşmaya gidenlere ve yasa dışı avcılık yapanlara ağır yaptırımlar geliyor. Ağaoğlu, teklifin detaylarını, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, lüzum gördüğü yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Korunan alanlardaki bütün yapı ve tesisler derhal yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek" diyerek açıkladı.

Cezaların caydırıcı seviyelere çekileceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Teklif, para cezalarını artırıyor ve hapis cezası öngörüyor. Ekolojik dengeyi, tabii ekosistem değerini bozanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek" sözleriyle düzenlemenin kararlılığına işaret etti.

Ağaoğlu, yasa dışı avcılığa da geçit verilmeyeceğini, "Avlanmanın yasaklandığı alanlarda avlananlara kesilen ceza 200 liradan 10 bin liraya, özel koruma sahalarında avlananlara ise 350 liradan 15 bin liraya kadar ceza ödeyecek" şeklinde aktardı. Ayrıca Ağaoğlu, milli parklara giriş ücretini ödemeyenlerin de unutulmadığını, "Giriş ücretini ödemeyenler tespit edilmesi halinde 10 katı kadar para cezası ödeyecekler" diyerek sözlerini tamamladı.