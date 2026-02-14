Bahis sitelerine yeni yasak: Reklama kısıtlama promosyona veda

Hükümet, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, yasal bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri ciddi şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan promosyon uygulaması tamamen kaldırıldı.

Hükümet yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir adım daha attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, bahis sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetleri daraltıldı. ÇOK SAYIDA YENİ DÜZENLEME Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre promosyon uygulaması tamamen kaldırılırken, reklamların yalnızca spor mecralarında ve yasa dışı bahisle mücadele ile kamusal fayda çerçevesinde yapılmasına izin verilecek. Düzenleme kapsamında sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetlerinin sınırları netleştirildi. Buna göre tanıtım çalışmaları 18 yaş altını özendirmeyecek, toplumsal değerlerle çelişmeyecek ve yalnızca spor içerikli mecralarda yürütülecek. Ayrıca faaliyetlerin temel amacı yasa dışı bahisle mücadeleye katkı sağlamak, güvenli oyun ortamı oluşturmak ve kamusal faydayı artırmak olarak tanımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yasal bahis sitelerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor.

PAZARLAMA DEĞİL MÜCADELE ŞARTI Yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle bahis oyunlarına ilişkin pazarlama faaliyetleri içerisinden "satış toplamını artırmak" hedefi çıkarıldı. Yeni metinde "Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir" ifadeleri yer aldı.