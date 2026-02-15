HALKI MANİPÜLE EDİYORLAR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesi yalan haberlerle halkı manipüle etmeye çalışan Halk TV'nin bir haberiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Gürcan'ın açıklamasında, "Halk TV'de yalan rüzgarı. Hiç utanma sıkılma da yok; kendi yalanlarını ekrana yansıtarak, kendilerinin yalancı olduklarını itiraf ediyorlar. 2018 yılında güya asgari ücretle 563 koli Ramazan erzakı alınabiliyormuş. 2018'de asgari ücret net 1.633 TL. Alınacak Ramazan kolisi miktarı 33 adet. Bu nasıl hesap? Yazıktır sizi okutan matematik öğretmenine. Bir de sormuşlar, '511 koliyi kim yedi?' Ayıptır. Görünen o ki 511 koliyi Halk TV yemiş. Bugün asgari ücretle sizin hesabınıza göre 52 adet Ramazan kolisi alınıyor. Algı yapacağız diye bu kadar saçmalamak ancak Halk TV'ye yakışır" ifadeleri yer aldı.