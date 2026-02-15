Marketlere Ramazan freni! Bakanlığa ‘zam yok' sözü verdiler
Ticaret Bakanlığı, Ramazanı fırsat bilerek gıda ürünlerine zam yapılmasının önüne set çekti. Toptancılardan market zincirlerine Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla bir araya gelen bakanlık yetkilileri, yöneticilerden ‘zam yapmayacağız’ sözü aldı.
Ramazan ayının başlamasına günler kala Ticaret Bakanlığının denetimlerini artırmasıyla birlikte marketlerden 'zam yapmayacağız' kararı çıktı. Marketler ve toptancılar bayram sonuna kadar bütün ürün gruplarında herhangi bir zam uygulanmayacağına dair bakanlığa söz verdi. Bakanlık, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bütün marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapılacak denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.
BAKANLIK ZİNCİR MARKETLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus ve Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri ile yerel marketleri temsilen PERDER, TESK ve Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.
MARKETLERDEN "ZAM YAPMAYACAĞIZ" SÖZÜ
Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, bütün katılımcılardan "zam yapmayacağız" sözü alan bakanlık yetkilileri, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sahada yaptıkları denetimlerde marketlere dair fiyat listelerini de toparladı. Böylelikle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek denetimlerde olası bir fiyat artışı ile karşılaşılması durumunda marketlere cezai işlem uygulanacak. Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.