Marketlere Ramazan freni! Bakanlığa ‘zam yok' sözü verdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Ramazanı fırsat bilerek gıda ürünlerine zam yapılmasının önüne set çekti. Toptancılardan market zincirlerine Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla bir araya gelen bakanlık yetkilileri, yöneticilerden ‘zam yapmayacağız’ sözü aldı.

Ramazan ayının başlamasına günler kala Ticaret Bakanlığının denetimlerini artırmasıyla birlikte marketlerden 'zam yapmayacağız' kararı çıktı. Marketler ve toptancılar bayram sonuna kadar bütün ürün gruplarında herhangi bir zam uygulanmayacağına dair bakanlığa söz verdi. Bakanlık, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bütün marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapılacak denetimlerde herhangi bir fiyat artışı tespit etmesi halinde ceza uygulayacak.

BAKANLIK ZİNCİR MARKETLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus ve Akyurt gibi zincir marketlerin üst yöneticileri ile yerel marketleri temsilen PERDER, TESK ve Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile bir araya geldi.

MARKETLERDEN "ZAM YAPMAYACAĞIZ" SÖZÜ

Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı. Sabah'ta yer alan habere göre, bütün katılımcılardan "zam yapmayacağız" sözü alan bakanlık yetkilileri, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sahada yaptıkları denetimlerde marketlere dair fiyat listelerini de toparladı. Böylelikle Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek denetimlerde olası bir fiyat artışı ile karşılaşılması durumunda marketlere cezai işlem uygulanacak. Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.

HALKI MANİPÜLE EDİYORLAR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ramazan ayı öncesi yalan haberlerle halkı manipüle etmeye çalışan Halk TV'nin bir haberiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Gürcan'ın açıklamasında, "Halk TV'de yalan rüzgarı. Hiç utanma sıkılma da yok; kendi yalanlarını ekrana yansıtarak, kendilerinin yalancı olduklarını itiraf ediyorlar. 2018 yılında güya asgari ücretle 563 koli Ramazan erzakı alınabiliyormuş. 2018'de asgari ücret net 1.633 TL. Alınacak Ramazan kolisi miktarı 33 adet. Bu nasıl hesap? Yazıktır sizi okutan matematik öğretmenine. Bir de sormuşlar, '511 koliyi kim yedi?' Ayıptır. Görünen o ki 511 koliyi Halk TV yemiş. Bugün asgari ücretle sizin hesabınıza göre 52 adet Ramazan kolisi alınıyor. Algı yapacağız diye bu kadar saçmalamak ancak Halk TV'ye yakışır" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK VATANDAŞLARI UYARDI

Ticaret Bakanlığının açıklamasında ise, "Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir" denildi.

