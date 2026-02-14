Ramazan öncesi fahiş fiyat alarmı! Etiket oyunlarına dikkat
Ramazan öncesi Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçerek sektör temsilcileriyle indirim ve fiyat sabitleme konusunda görüştü. Ankara’daki Tarım Kredi Kooperatif Market’te 650 TL’lik 12 ürünlü Ramazan kolisi hazırlanırken, Et ve Süt Kurumu kıyması 485 TL’den satışa sunuldu. İstanbul’da ise bazı ürünlerde fırsatçılık ve etiket oyunları iddiaları gündeme geldi. TÜKONFED Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere “fiyat dedektifi gibi olun” çağrısı yaptı. Sebze ve hurma fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Ağaoğlu, vatandaşların fiyat karşılaştırması yapmasını ve fahiş fiyat durumunda ALO 175 ya da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na başvurmasını önerdi.
Ramazan ayına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlarla mücadele ve vatandaşın uygun fiyatlı gıdaya erişimi için düğmeye bastı.
Sektör temsilcileriyle yapılan kritik görüşmelerin ardından marketlerde indirim ve kampanya dönemi başlarken, A Haber ekipleri Ankara ve İstanbul'da pazarın nabzını tuttu. TÜKONFED Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere "fiyat dedektifi gibi çalışın" çağrısında bulunarak önemli uyarılarda bulundu.
ANKARA'DA RAMAZAN KOLİSİ MESAİSİ: FİYATLAR SABİTLENİYOR
Ankara Balgat'taki bir Tarım Kredi Kooperatif Market'ten bildiren Mert Hacıalioğlu, "Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan'ın ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve fiyatların sabitlenmesi ya da indirim yapılması noktasında ortak bir kanıya varıldı." ifadelerini kullandı. Market raflarındaki fiyatları inceleyen Hacıalioğlu, "650 liralık bir Ramazan kolisi hazırlandı; içinde yağdan çaya, bakliyattan şekere kadar 12 kalem ürün bulunuyor. Ayrıca piyasaya göre daha uygun olan Et ve Süt Kurumu kıyması da 485 liradan tüketiciyle buluşuyor." sözleriyle güncel rakamları paylaştı.
İSTANBUL'DA "FIRSATÇI" ALARMI: ETİKET OYUNLARINA DİKKAT!
İstanbul'da marketlerdeki fiyat artışlarını yerinde inceleyen Aslı Bilger Kutludağ, "Ticaret Bakanlığı büyük market yetkilileriyle görüştü ancak maalesef bazı ürünlerde fırsatçılık yapılmaya devam ediliyor. Denetimler sürerken özellikle hangi ürünlerde fahiş artışlar var?" diyerek sahadaki durumu özetledi. Kutludağ, özellikle sebze-meyve reyonlarındaki fiyat farklılıklarının altını çizerek vatandaşın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.