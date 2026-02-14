Ramazan öncesi fahiş fiyat alarmı! Etiket oyunlarına dikkat

Sektör temsilcileriyle yapılan kritik görüşmelerin ardından marketlerde indirim ve kampanya dönemi başlarken, A Haber ekipleri Ankara ve İstanbul'da pazarın nabzını tuttu. TÜKONFED Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere " fiyat dedektifi gibi çalışın " çağrısında bulunarak önemli uyarılarda bulundu.

ANKARA'DA RAMAZAN KOLİSİ MESAİSİ: FİYATLAR SABİTLENİYOR

Ankara Balgat'taki bir Tarım Kredi Kooperatif Market'ten bildiren Mert Hacıalioğlu, "Önümüzdeki hafta Perşembe günü Ramazan'ın ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve fiyatların sabitlenmesi ya da indirim yapılması noktasında ortak bir kanıya varıldı." ifadelerini kullandı. Market raflarındaki fiyatları inceleyen Hacıalioğlu, "650 liralık bir Ramazan kolisi hazırlandı; içinde yağdan çaya, bakliyattan şekere kadar 12 kalem ürün bulunuyor. Ayrıca piyasaya göre daha uygun olan Et ve Süt Kurumu kıyması da 485 liradan tüketiciyle buluşuyor." sözleriyle güncel rakamları paylaştı.