Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda fiyatlarındaki artışlar yeniden gündeme geldi. Özellikle tavuk ürünlerinde yaşanan yükselişlerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, tavuk ihracatının 9 Şubat 2026 tarihinden itibaren durdurulduğunu açıkladı. A Haber’e konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, fiyatlardaki ani artışları sert sözlerle eleştirirken, gıda üretiminin yalnızca ticari bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Sırma, gıdanın toplum için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bunun aynı zamanda bir “beka meselesi” olduğunun altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

KANATLI ETİ İHRACATI DURDURULDU!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir" denildi.

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama - 1

'DENETİM VE YAPTIRIM SÜREÇLERİ KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Tüketicileri mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışının, Ticaret Bakanlı tarafından yakından takip edildiği vurgulanarak, "Gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği kapsamında temel gıda ürünlerinde, bilhassa halkımızın sofrasına doğrudan dokunan ürünlerdeki gelişmeleri de hassasiyetle izlemektedir. Başta perakende ve toptan ticaret kuruluşları denetim birimlerimizce yoğun bir şekilde denetlenmekte, denetim sonuçları kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın gıda ürünlerine makul fiyatlarla ulaşmasının sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama - 2

"GIDA FİYATLARINDA 'MALİYET DOKUNULMAZLIĞI' DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Gıda Mühendisi Nurten Sırma, Ramazan ayı öncesi tavuk eti fiyatlarındaki artış ve gıda enflasyonuna dair A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Sırma, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hayvansal protein fiyatlarındaki ani artışları sert bir dille eleştirdi. Sektör temsilcilerinin her fiyat artışını "girdi maliyetlerine" dayandırmasını eleştiren Sırma, gıda üretiminin sadece bir ticaret değil, aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama - 3

"PROTEİN VATANDAŞIN SOFRASINA GİRMEK ZORUNDADIR"

Hayvansal proteinin (kırmızı ve beyaz et) stratejik önemine dikkat çeken Sırma, çocukların ve gençlerin beslenememesinin uzun vadeli toplumsal sonuçları olacağını belirtti:

"Biz hayvansal proteini çocuklara ve gençlere yediremezsek; 10 yıl sonra büyüme geriliği ve mental gerilik gibi sorunlardan bahsederiz. Kırmızı ete ulaşamayan vatandaş en azından tavuk etine ulaşabilmeli. Bu bir tercih değil, zorunluluktur."

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama - 4

"İŞİNİZE YATIRIM YAPTINIZ MI?"

Üreticilerin sürekli maliyetleri gündeme getirmesine karşılık Sırma, sektörün kendi iç verimliliğini sorguladı. Üreticilere şu soruları yöneltti:

Sektördeki kayıpları önleyebildiniz mi?

Verimi artırabildiniz mi?

Planlı ve ölçekli üretim teknolojisine geçtiniz mi?

Sadece kar odaklı ticaret mi yapıyorsunuz, yoksa gıda üreticisi sorumluluğuyla mı hareket ediyorsunuz?

Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama - 4

"MISIR'DA TAVUK BOYKOTU VAR, AYNI GİRDABA GİRMEYELİM"

Dünyadaki benzer örneklere değinen Sırma, Mısır'da tavuk üreticilerinin Ramazan öncesi yaptığı %30'luk zammın ardından halkın büyük bir boykot başlattığını hatırlattı. Türkiye'nin de benzer bir enflasyonist girdapta olduğunu söyleyen Sırma, "Enflasyonun düşürülememesinin temel sebebi gıda enflasyonudur" tespitinde bulundu.

İHRACAT KISITLAMASI VE DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz yıl tavuk etinde uygulanan ihracat kısıtlamalarını hatırlatan Sırma, firmaların "biz ihracatçıyız, dokunulmazlığımız var" yaklaşımının yanlış olduğunu savundu:

"Bakanlık üreticiyi de koruyor ancak üreticinin asıl görevi, iç piyasadaki dengeyi korumak ve makul fiyatlı gıdayı vatandaşa ulaştırmaktır. Girdi maliyetleri başlığı altında bir 'dokunulmazlık alanı' yaratılmaya çalışılıyor; böyle bir dokunulmazlık yoktur."

