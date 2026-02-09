Haksız fiyat artışları sonrası kanatlı eti ihracatı durduruldu! Uzman isimden A Haber'de çarpıcı açıklama

"Biz hayvansal proteini çocuklara ve gençlere yediremezsek; 10 yıl sonra büyüme geriliği ve mental gerilik gibi sorunlardan bahsederiz. Kırmızı ete ulaşamayan vatandaş en azından tavuk etine ulaşabilmeli. Bu bir tercih değil, zorunluluktur."

Hayvansal proteinin (kırmızı ve beyaz et) stratejik önemine dikkat çeken Sırma, çocukların ve gençlerin beslenememesinin uzun vadeli toplumsal sonuçları olacağını belirtti:

"İŞİNİZE YATIRIM YAPTINIZ MI?"

Üreticilerin sürekli maliyetleri gündeme getirmesine karşılık Sırma, sektörün kendi iç verimliliğini sorguladı. Üreticilere şu soruları yöneltti:

Sektördeki kayıpları önleyebildiniz mi?

Verimi artırabildiniz mi?

Planlı ve ölçekli üretim teknolojisine geçtiniz mi?

Sadece kar odaklı ticaret mi yapıyorsunuz, yoksa gıda üreticisi sorumluluğuyla mı hareket ediyorsunuz?

"MISIR'DA TAVUK BOYKOTU VAR, AYNI GİRDABA GİRMEYELİM"

Dünyadaki benzer örneklere değinen Sırma, Mısır'da tavuk üreticilerinin Ramazan öncesi yaptığı %30'luk zammın ardından halkın büyük bir boykot başlattığını hatırlattı. Türkiye'nin de benzer bir enflasyonist girdapta olduğunu söyleyen Sırma, "Enflasyonun düşürülememesinin temel sebebi gıda enflasyonudur" tespitinde bulundu.

İHRACAT KISITLAMASI VE DOKUNULMAZLIK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz yıl tavuk etinde uygulanan ihracat kısıtlamalarını hatırlatan Sırma, firmaların "biz ihracatçıyız, dokunulmazlığımız var" yaklaşımının yanlış olduğunu savundu:

"Bakanlık üreticiyi de koruyor ancak üreticinin asıl görevi, iç piyasadaki dengeyi korumak ve makul fiyatlı gıdayı vatandaşa ulaştırmaktır. Girdi maliyetleri başlığı altında bir 'dokunulmazlık alanı' yaratılmaya çalışılıyor; böyle bir dokunulmazlık yoktur."