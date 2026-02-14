CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Ramazan kolileri market raflarına çıktı. BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi marketlerin Ramazan paketlerinde bakliyat, yağ, şeker ve tatlı ürünleri sunuluyor. A101'de ise Ramazan yardımı yapmak isteyenler için bakiyeli hediye kartı seçeneği bulunuyor. Fiyatlar paket içeriğine göre değişirken en uygun seçenekler temel gıda ağırlıklı kolilerde yer alıyor. İşte market market Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği...

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 1

Ramazan öncesi zincir marketler erzak paketlerini satışa sundu. Kolilerde un, yağ, bakliyat ve makarna gibi günlük tüketim ürünlerinin yanında hurma ve geleneksel tatlılar da bulunuyor. Farklı bütçelere göre hazırlanan paketler küçük ailelerden kalabalık sofralara kadar çeşitli ihtiyaçlara göre sınıflandırıldı.

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 2

MARKET MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİĞİ

Marketler paketleri genellikle temel gıda ve geniş içerik olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Ekonomik paketlerde ana mutfak ürünleri yer alırken, geniş paketlerde tatlı ve atıştırmalıklar da bulunuyor.

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 3

A101

A101, Ramazan dönemi için alışverişlerde kullanılabilecek hediye kartı seçeneğini müşterilerine sunuyor. Kart, Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında geçerli. Bakiye tek seferde veya farklı alışverişlerde parça parça kullanılabiliyor. Satın alındığı tarihten yılın sonuna kadar geçerliliğini koruyor.

Hediye kartı fiziksel kart olarak teslim alınabildiği gibi SMS ile gönderilen dijital kod şeklinde de kullanılabiliyor. Tütün ürünlerinde geçerli olmayan karta minimum 100 TL yükleme yapılabiliyor.

2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 4

Tarım Kredi

Tarım Kredi Market, temel mutfak ihtiyaçlarını tek pakette toplayan Ramazan kolisini 650 TL fiyatla satışa sunuyor. Paket içeriğinde bakliyat, yağ ve kuru gıda ürünleri ağırlıkta yer alıyor.

Paketin içeriğinde ne var?

Ürün Miktar
Tarım Kredi Pilavlık Pirinç (Osmancık) 1 KG
Tarım Kredi Nohut (B Boy) 1 KG
TMO Kırmızı Mercimek 1 KG
Tarım Kredi Pilavlık Bulgur 1 KG
Tarım Kredi Harman Çay 500 G
Anadolu Domates Salçası 830 G
Türk Şeker Toz Şeker 1 KG
Tarım Kredi Makarna x 2 500 G
Kent B. Şehriyeli Tavuk Çorba (MSG'siz) 54 G
Kent B. Ezogelin Çorba (MSG'siz) 65 G
Işıl Tuz 750 G
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 1 L
Tarım Kredi Buğday Unu 1 KG
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 5

ŞOK

ŞOK Market, temel gıda ve kahvaltılık ürünlerden oluşan Ramazan erzak paketini 550 TL fiyatla satışa sundu.

Erzak paketinde hangi ürünler var?

Ürün Miktar
Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr
Deren Filiz Çay 500 Gr
Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt
Piyale Un 1000 Gr
Piyale Kakaolu Puding 150 Gr
Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr
Piyale Burgu Makarna 500 Gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr
Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr
Altınküp Küp Şeker 1 Kg
Lio Salamura Siyah Zeytin 400 Gr
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 6

MİGROS

Migros, farklı bütçelere yönelik iki ayrı Ramazan kolisini satışa çıkardı. Ramazan Bereket Paketi 499,95 TL'den, daha geniş içerikli Ramazan Lezzet Paketi ise 799,95 TL'den raflarda yerini aldı.

Ramazan Bereket Paketi içeriğinde neler var?

Ürün Miktar
Söke Un 1 Kg
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Tukaş Domates Salçası 830 G
Salina İyotlu Tuz 750 G
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Toz Şeker 1 Kg
Ofçay Binbirdem 500 G
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 7

Ramazan Lezzet Paketi'nde neler bulunuyor?

Ürün Miktar
Söke Un 1 Kg
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G x 2
Mutlu Spaghetti Makarna 500 G
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Mutlu İrmik 500 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorbası 70 G x 2
Knorr Tavuk Suyu Bulyon 60 G
Tukaş Domates Salçası 830 G
Salina İyotlu Tuz 750 G
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Torku Toz Şeker 1 Kg
Ofçay Binbirdem 500 G
İstanbul Türk Kahvesi 100 G
Dr. Oetker Kakaolu Puding 98 G
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 8

CarrefourSA

CarrefourSA, üç farklı Ramazan kolisini satışa sundu. Klasik Ramazan Kolisi üyelik kartı ile 499,95 TL, Süper Ramazan Kolisi üyelik kartı ile 799,95 TL ve Mega Ramazan Kolisi üyelik kart ile 1.099,00 TL fiyatla raflarda yer aldı.

CarrefourSA klasik ramazan kolisi içeriği

Ürün Miktar
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Tat İthal Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Toz Şeker 1000 G
Efor Harman Siyah Çay 500 G
Söke Buğday Unu 1000 G
Mutlu Burgu Makarna 500 G x2
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorba 70 G
Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 9

CarrefourSA süper ramazan kolisi içeriği

Ürün Miktar
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Tat Yerli Nohut 1000 G
Tat Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G
Tat İthal Pilavlık Pirinç 1000 G
Tat Kırmızı Mercimek İthal 1000 G
Tatküpü Toz Şeker 1000 G
Efor Harman Siyah Çay 500 G
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G x2
Mutlu Burgu Makarna 500 G x2
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Mutlu Arpa Şehriye 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Tat Haşlanmış Fasulye 420 G
Tat Haşlanmış Nohut 420 G
Tat Haşlanmış Bezelye 420 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorba 70 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'lı
Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G
Mutlu İrmik 500 G
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 10

CarrefourSA mega ramazan kolisi içeriği

Ürün Miktar
Komili Ayçiçek Yağı 1 L
Reis İthal Kırmızı Mercimek 1000 G
Reis Yerli Fasulye 1000 G
Reis Yerli Osmancık Pirinç 1000 G
Reis Yerli Pilavlık Bulgur 1000 G
Tatküpü Küp Şeker 750 G
Tatküpü Toz Şeker 1000 G
Efor Harman Siyah Çay 500 G
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 G
Söke Buğday Unu 1000 G x2
Mutlu Burgu Makarna 500 G x2
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Mutlu Arpa Şehriye 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Tat Haşlanmış Bezelye 420 G
Tat Haşlanmış Fasulye 420 G
Tat Haşlanmış Nohut 420 G
Cem Siyah Zeytin 200 G
Knorr Erişteli Yoğurt Çorba 70 G
Knorr Tavuk Bulyon 6'lı
Dr.Oetker Vanilyalı Puding 80 G
Mutlu İrmik 500 G
2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi 11

BİM

BİM, Ramazan'a özel belirli ürün gruplarında kampanya uyguladı. Hurmadan tatlıya, kuruyemişten içeceğe kadar birçok üründe özel fiyatlar sunuldu.

Ürün Fiyat
Müşfik Yaş Hurma (500 g) 125,00 TL
Simbat Hudri Hurma (400 g) 125,00 TL
Simbat Medjoul Hurma (250 g) 119,00 TL
List Lulu Hurma (250 g) 55,00 TL
Derme Lulu Hurma (300 g) 65,00 TL
List Sugai Hurma (250 g) 120,00 TL
List Halas Hurma (250 g) 49,00 TL
Simbat Kuru Kayısı Çeşitleri (250 g) 162,50 TL
Simbat Siirt Fıstığı (300 g) 319,00 TL
Simbat Kavrulmuş Kaju (300 g) 175,00 TL
Simbat Çiğ Badem (300 g) 185,00 TL
Simbat Kırık Ceviz İçi (400 g) 219,00 TL
NutFest Kavrulmuş Fındık (250 g) 249,00 TL
Simbat Kuru Üzüm (500 g) 99,50 TL
Paşapare Şekerpare (250 g) 42,00 TL
Paşapare Peynir Tatlısı (140 g) 34,00 TL
Paşapare Muhallebilik Kadayıf (200 g) 44,00 TL
Paşapare Kalburabastı Tatlısı (200 g) 39,00 TL
Paşapare Güllaç (300 g) 99,00 TL
Paşapare Kızartılmış Kadayıf (400 g) 79,00 TL
Saffet Abdullah Mini Güllaç (100 g) 119,00 TL
Hastel Mini Kadayıf (200 g) 46,00 TL
Ramazan Kemalpaşa Peynir Tatlısı (140 g) 79,00 TL
Baklavalık ve Böreklik Yufka (800 g) 87,25 TL
Buğday Nişastası Çeşitleri (200 g) 17,25 TL
Kocatepe Türk Kahvesi (250 g) 159,00 TL
Ofçay Hazine Filiz Demlik Poşet Çay (30x15 g) 169,00 TL
Osmanoğlu Gül Şerbeti Meyveli İçecek (1 L) 49,50 TL
Osmanoğlu Ramazan Şerbeti (1 L) 29,50 TL
Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay (2,5 L) 55,00 TL
Sarıkız Maden Suyu (6x250 ml) 39,50 TL
Lemonatta Limonata Çeşitleri (1 L) 45,00 TL
Sarıyer Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı İçecek (2,5 L) 52,50 TL
Le Gazoz Limon Aromalı Gazoz (2,5 L) 39,50 TL
Ab-ı Gül Gül Suyu (300 ml) 47,50 TL
Mobil uygulamalarımızı indirin