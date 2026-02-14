2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi
2026 Ramazan kolileri market raflarına çıktı. BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi marketlerin Ramazan paketlerinde bakliyat, yağ, şeker ve tatlı ürünleri sunuluyor. A101'de ise Ramazan yardımı yapmak isteyenler için bakiyeli hediye kartı seçeneği bulunuyor. Fiyatlar paket içeriğine göre değişirken en uygun seçenekler temel gıda ağırlıklı kolilerde yer alıyor. İşte market market Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği...
Ramazan öncesi zincir marketler erzak paketlerini satışa sundu. Kolilerde un, yağ, bakliyat ve makarna gibi günlük tüketim ürünlerinin yanında hurma ve geleneksel tatlılar da bulunuyor. Farklı bütçelere göre hazırlanan paketler küçük ailelerden kalabalık sofralara kadar çeşitli ihtiyaçlara göre sınıflandırıldı.
MARKET MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİĞİ
Marketler paketleri genellikle temel gıda ve geniş içerik olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Ekonomik paketlerde ana mutfak ürünleri yer alırken, geniş paketlerde tatlı ve atıştırmalıklar da bulunuyor.
A101
A101, Ramazan dönemi için alışverişlerde kullanılabilecek hediye kartı seçeneğini müşterilerine sunuyor. Kart, Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında geçerli. Bakiye tek seferde veya farklı alışverişlerde parça parça kullanılabiliyor. Satın alındığı tarihten yılın sonuna kadar geçerliliğini koruyor.
Hediye kartı fiziksel kart olarak teslim alınabildiği gibi SMS ile gönderilen dijital kod şeklinde de kullanılabiliyor. Tütün ürünlerinde geçerli olmayan karta minimum 100 TL yükleme yapılabiliyor.
Tarım Kredi
Tarım Kredi Market, temel mutfak ihtiyaçlarını tek pakette toplayan Ramazan kolisini 650 TL fiyatla satışa sunuyor. Paket içeriğinde bakliyat, yağ ve kuru gıda ürünleri ağırlıkta yer alıyor.
Paketin içeriğinde ne var?
|Ürün
|Miktar
|Tarım Kredi Pilavlık Pirinç (Osmancık)
|1 KG
|Tarım Kredi Nohut (B Boy)
|1 KG
|TMO Kırmızı Mercimek
|1 KG
|Tarım Kredi Pilavlık Bulgur
|1 KG
|Tarım Kredi Harman Çay
|500 G
|Anadolu Domates Salçası
|830 G
|Türk Şeker Toz Şeker
|1 KG
|Tarım Kredi Makarna x 2
|500 G
|Kent B. Şehriyeli Tavuk Çorba (MSG'siz)
|54 G
|Kent B. Ezogelin Çorba (MSG'siz)
|65 G
|Işıl Tuz
|750 G
|Tarım Kredi Ayçiçek Yağı
|1 L
|Tarım Kredi Buğday Unu
|1 KG
ŞOK
ŞOK Market, temel gıda ve kahvaltılık ürünlerden oluşan Ramazan erzak paketini 550 TL fiyatla satışa sundu.
Erzak paketinde hangi ürünler var?
|Ürün
|Miktar
|Bizim Vatan Domates Salçası
|830 Gr
|Deren Filiz Çay
|500 Gr
|Evin Ayçiçek Yağı
|1 Lt
|Piyale Un
|1000 Gr
|Piyale Kakaolu Puding
|150 Gr
|Piyale Ezogelin Çorba
|80 Gr
|Piyale Burgu Makarna
|500 Gr
|Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç
|1000 Gr
|Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek
|1000 Gr
|Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur
|1000 Gr
|Anadolu Mutfağı Tuz
|750 Gr
|Altınküp Küp Şeker
|1 Kg
|Lio Salamura Siyah Zeytin
|400 Gr