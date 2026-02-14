2026 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, içeriğinde neler var? BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi

2026 Ramazan kolileri market raflarına çıktı. BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi marketlerin Ramazan paketlerinde bakliyat, yağ, şeker ve tatlı ürünleri sunuluyor. A101'de ise Ramazan yardımı yapmak isteyenler için bakiyeli hediye kartı seçeneği bulunuyor. Fiyatlar paket içeriğine göre değişirken en uygun seçenekler temel gıda ağırlıklı kolilerde yer alıyor. İşte market market Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği...

Ramazan öncesi zincir marketler erzak paketlerini satışa sundu. Kolilerde un, yağ, bakliyat ve makarna gibi günlük tüketim ürünlerinin yanında hurma ve geleneksel tatlılar da bulunuyor. Farklı bütçelere göre hazırlanan paketler küçük ailelerden kalabalık sofralara kadar çeşitli ihtiyaçlara göre sınıflandırıldı.

MARKET MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI VE İÇERİĞİ Marketler paketleri genellikle temel gıda ve geniş içerik olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Ekonomik paketlerde ana mutfak ürünleri yer alırken, geniş paketlerde tatlı ve atıştırmalıklar da bulunuyor.

A101 A101, Ramazan dönemi için alışverişlerde kullanılabilecek hediye kartı seçeneğini müşterilerine sunuyor. Kart, Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında geçerli. Bakiye tek seferde veya farklı alışverişlerde parça parça kullanılabiliyor. Satın alındığı tarihten yılın sonuna kadar geçerliliğini koruyor. Hediye kartı fiziksel kart olarak teslim alınabildiği gibi SMS ile gönderilen dijital kod şeklinde de kullanılabiliyor. Tütün ürünlerinde geçerli olmayan karta minimum 100 TL yükleme yapılabiliyor.

Tarım Kredi Tarım Kredi Market, temel mutfak ihtiyaçlarını tek pakette toplayan Ramazan kolisini 650 TL fiyatla satışa sunuyor. Paket içeriğinde bakliyat, yağ ve kuru gıda ürünleri ağırlıkta yer alıyor. Paketin içeriğinde ne var? Ürün Miktar Tarım Kredi Pilavlık Pirinç (Osmancık) 1 KG Tarım Kredi Nohut (B Boy) 1 KG TMO Kırmızı Mercimek 1 KG Tarım Kredi Pilavlık Bulgur 1 KG Tarım Kredi Harman Çay 500 G Anadolu Domates Salçası 830 G Türk Şeker Toz Şeker 1 KG Tarım Kredi Makarna x 2 500 G Kent B. Şehriyeli Tavuk Çorba (MSG'siz) 54 G Kent B. Ezogelin Çorba (MSG'siz) 65 G Işıl Tuz 750 G Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 1 L Tarım Kredi Buğday Unu 1 KG