Fırsatçıya 'Ramazan' freni! Bakanlık sahaya indi, marketlere milyonlarca liralık ceza yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ramazan ayına günler kala fahiş fiyatlarla mücadele aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda marketlere ceza yağdı. Market market gezen ekipler 6 bin 185 üründe ihlal tespit etti. Böylelikle firmalara toplamda 24 milyon 707 bin 84 lira idari para cezası uygulandı.

Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyatlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin 3-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kuralları ihlal eden marketlere adeta ceza yağdı.

Bu süreçte 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, firmalara toplamda 24 milyon 707 bin 84 lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER TAM GAZ DEVAM EDECEK!

Vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla hem ulusal hem de yerel marketlerdeki denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise incelenmek üzere 2 bin 119 işlem sevk edildi.

