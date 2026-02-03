Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesine bu yıl yüzde 23 zam yapıldığını açıkladı. 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan ayında pidenin kilogram fiyatı 100 TL olurken, büyükşehirlerde 250 gram pide 25 TL, 350 gram pide ise 35 TL’den satılacak.

