"Fahiş" burgerciye inceleme! Tepki çekmişti müşteri seçen mekan için harekete geçildi

Günde yalnızca 10 kişiyi ağırlamasıyla bilinen hamburgerci, yeni bir kural çıkardı ve buna göre 8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerektiği belirtildi.

Söz konusu hamburgercinin menüsünde 1.488 TL, patates kızartması 988 TL ve kola 218 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Mekana girişin önceden belirlenen şifreyle sağlandığı ve her gün sınırlı sayıda müşteri kabul ettiği görülen mekan için bakanlık harekete geçti.

Ticaret Bakanlığı Danışmanı Bekir Kaplan söz konusu mekana inceleme başlatıldığını belirterek "Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfi biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır." dedi.

Kaplan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir. Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.