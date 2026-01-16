Altınlara el konulup geçersiz sayılacak iddialarına ilişkin bakanlıktan yalanlama

Açıklamada, son dönemde kamuoyunda bilinçli şekilde kafa karışıklığı yaratılmaya ve panik havası oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, belgesiz altının değersizleştirileceği ya da vatandaşların altınlarını bozduramayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

SİSTEM YALNIZCA ÜRETİM AŞAMASINI KAPSIYOR

Bakanlık, KMTS'nin yalnızca üretim aşamasında güvenli ve standart bir izleme sistemi olduğunu vurguladı. Sistemin, vatandaşların altını kimden aldığına, kime sattığına ya da bireysel birikimlerine yönelik herhangi bir izleme veya kayıt içermediği açıkça belirtildi.

KMTS kapsamında, rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler, güvenlik unsurları içeren ambalajlarla standart hale getirilecek. Her ürün, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod ile kayıt altına alınarak izlenecek. Bu sayede sahte ya da düşük ayarlı altın üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.