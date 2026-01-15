3 operatör yarıştı kazanan Türkiye oldu! İşte 5G ihalesinden elde edilen gelir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısı için kritik öneme sahip olan 5G yetkilendirme sürecine dair mali tabloyu açıkladı. Uraloğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un katılımıyla 16 Ekim'de tamamlanan ihale sonucunda, devletin kasasına giren toplam gelirin 3 milyar 534 milyon dolar olduğu duyurdu.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da otelde düzenlenen Vodafone'un, '5G Çağı: Yeni Nesil Bağlantı ile Yeni Ufuklar' teması altında düzenlediği 'Vodafone Business Tech Connect' programına katıldı.
'FİBER OPTİK AĞ ALTYAPIMIZ, 657 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI'
Bakan Uraloğlu, programdaki konuşmasında, Türkiye olarak, teknolojik ve küresel dönüşüme seyirci kalmak yerine aktif bir oyuncu olmayı seçtiklerini vurgulayarak, "Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, eşsiz altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün küresel öncüsü yapacak büyük yürüyüşü başlattık ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün fiber optik ağ altyapımız, 657 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaşmış durumda.
Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 99,1 milyona yükseldi. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlarla, Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'5G, 2 YIL İÇİNDE ÜLKEMİZİN HER BİR NOKTASINDA OLACAK'
Bakan Uraloğlu, bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımın 5G süreci olduğunu söyleyerek, "5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak, vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşacaktır.
Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduk. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. İnşallah, 1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini de 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
'YERLİ FİRMALARIMIZA DESTEK SAĞLIYORUZ'
Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş sürecinde, hem kamu hem de özel sektör olarak yerli üreticileri en güçlü şekilde desteklediklerini ifade ederek, "Bu doğrultuda, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Ayrıca, işletmecilerimizin kuracağı 5G mobil özel şebekelerde kullanacağı bileşenlere ilişkin yatırımlarının milli haberleşme ürünlerinden sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunmakta.
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ortak bir platformda buluşturan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) de, 160'tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanıyla sektörümüzün rekabet gücünü artırmayı, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamayı, küresel yerli markalar çıkarmayı ve yerli-milli kalkınmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. 2023 yılında Bakanlığımız tarafından yapılan 5G proje çağrısı kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nın Ar-Ge fonundan yerli firmalarımıza destek sağlıyoruz. HTK ve TÜBİTAK iş birliğiyle 2018 yılında başlatılan 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' kapsamında, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu, özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünleri geliştirdik" dedi.
