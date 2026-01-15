3 operatör yarıştı kazanan Türkiye oldu! İşte 5G ihalesinden elde edilen gelir

Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 99,1 milyona yükseldi. Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlarla, Avrupa'da ortalama aylık 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar fiber uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'5G, 2 YIL İÇİNDE ÜLKEMİZİN HER BİR NOKTASINDA OLACAK'

Bakan Uraloğlu, bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımın 5G süreci olduğunu söyleyerek, "5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artacak, vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşacaktır.