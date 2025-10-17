Viral Galeri Viral Liste 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Türkiye, 5G teknolojisiyle birlikte dijital çağın yeni eşiğine adım atıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma geçecek olan 5G, hem bireysel yaşamı hem de sanayi, eğitim ve sağlık gibi birçok sektörü kökten dönüştürecek. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G'den farkı ne? Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık 5G ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:41
5G teknolojisi, Türkiye için dijital dönüşümde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu teknolojiyle birlikte iş hayatında ve günlük yaşamın birçok alanında önemli kolaylıklar sağlanacak. 5G, yalnızca iletişim hızını artırmakla kalmayacak, iş süreçlerini hızlandırarak verimliliği de üst seviyeye taşıyacak. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek, hangi yenilikleri beraberinde getirecek?

5G TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KİLİDİ OLACAK

Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Dün gerçekleştirilen 5G ihalesiyle birlikte dijital dönüşüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda 5G'nin Türkiye için yalnızca bir hız artışı değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik devrim anlamına geldiğini vurguladı.

5G İLE HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?
"Bir kere 10 kat hızlı bir internet vaat ediyor. Bu son derece önemli. Bunun dışında otonom sistemler, yani biliyorsunuz akıllı araçlar, biliyorsunuz otonom sürüş teknolojilerinde ciddi bir katkı sağlayacak." diyen Kırık, bu teknolojinin özellikle akıllı şehir planlaması, otonom araç sistemleri, uzaktan sağlık hizmetleri ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi alanlarda ciddi bir değişim ve dönüşüm olacağını belirtti.

AKILLI ŞEHİRLER, OTONOM ARAÇLAR, GÜVENLİ TRAFİK

Kırık, 5G'nin şehir yaşamında büyük kolaylıklar sağlayacağını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akıllı bir şehir planlaması olacak. Bu trafiğin de azalmasına sebebiyet verecek. Aynı zamanda da sistemin hata yapma riskini minimum düzeye indirgemiş olacak. Sağlık sisteminde de ciddi bir değişim ve dönüşüm olacak. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş cerrahların robotik teknolojilerle ameliyatları gerçekleştirdiğini görüyorduk. Yani düşünün artık ameliyathanede birebir olmadan uzaktan ameliyat işlemi gerçekleştirecek, değişim ve dönüşüm oluşturacak.

Tabii eğlence ayağını da belki vurgulamamız gerekiyor. İnternet hızı artacak. Örnek verelim. İşte meydandasınız, stadyumdasınız. Canlı yayın yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz internet hızı düşmeye başlıyor. Burada öyle bir şey de söz konusu olmayacak. İnternet hızında herhangi bir kopma ya da düşme söz konusu olmayacak. Bu da hızlı, milisaniyelerle gecikme anlamına geliyor. Bu da ciddi bir katkı olacak. Yani Türkiye'nin bu dijital dönüşümüne çok ciddi katkı sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz.

İlerleyen yıllarda yapay zeka teknolojilerinde de bu değişim ve dönüşümü göreceğiz. Bu özellikle kontrol açısından ya da sistemlerin birbirine bağlı bir şekilde çalışması, yani düşünün çöp kutularının, bunun dışında işte araçları görebileceği, bununla birlikte akıl işte laboratuvarlarda çok daha hızlı bir şekilde çalışma yapabileceğimiz bir sistemden bahsediyoruz. "

