5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Tabii eğlence ayağını da belki vurgulamamız gerekiyor. İnternet hızı artacak. Örnek verelim. İşte meydandasınız, stadyumdasınız. Canlı yayın yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz internet hızı düşmeye başlıyor. Burada öyle bir şey de söz konusu olmayacak. İnternet hızında herhangi bir kopma ya da düşme söz konusu olmayacak. Bu da hızlı, milisaniyelerle gecikme anlamına geliyor. Bu da ciddi bir katkı olacak. Yani Türkiye'nin bu dijital dönüşümüne çok ciddi katkı sağlayacak bir sistemden bahsediyoruz.

İlerleyen yıllarda yapay zeka teknolojilerinde de bu değişim ve dönüşümü göreceğiz. Bu özellikle kontrol açısından ya da sistemlerin birbirine bağlı bir şekilde çalışması, yani düşünün çöp kutularının, bunun dışında işte araçları görebileceği, bununla birlikte akıl işte laboratuvarlarda çok daha hızlı bir şekilde çalışma yapabileceğimiz bir sistemden bahsediyoruz. "