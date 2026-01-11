11 Ocak 2026, Pazar
Bakan Kurum 500 Bin Sosyal Konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı

Giriş: 11.01.2026 14:32 Güncelleme: 11.01.2026 14:42
Bakan Kurum 500 Bin Sosyal Konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni haftanın kura programını, “16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız” mesajıyla paylaştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 11 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

BAKAN KURUM: 86 MİLYON VATANDAŞIMIZ KAZANACAK
Sosyal medya hesabından 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram, "16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak" mesajını verdi.

BU HAFTA 21 BİN 49 KONUTUN DAHA HAK SAHİBİ BELİRLENECEK
Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1.020, Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

