Bakan Kurum 500 Bin Sosyal Konut için yeni haftanın kura takvimini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı

BU HAFTA 21 BİN 49 KONUTUN DAHA HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1.020, Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.