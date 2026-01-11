11 Ocak 2026, Pazar
Haberler Ekonomi Haberleri 500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin'de! 1895 konutun sahibi netleşiyor

500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin'de! 1895 konutun sahibi netleşiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2026 10:30
500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin’de! 1895 konutun sahibi netleşiyor

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tunceli ve Artvin için kura heyecanı başladı. Tunceli’de inşa edilecek 875 konut için kura çekimi bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Artvin’de ise toplam 1.020 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura saatine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor. Bugün yapılacak kura süreciyle iki ilde toplam 1895 konutun hak sahipleri netleşecek.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Tunceli ve Artvin için kritik güne girildi. Tunceli'de kura çekiminin bugün yapılacağı netleşirken, Artvin için beklenen duyuru henüz gelmedi.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin’de! 1895 konutun sahibi netleşiyor

TUNCELİ TOKİ KURA GÜNÜ: SAAT VE YER BELLİ OLDU

Tunceli'de inşa edilecek 875 TOKİ konutları için kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda yapılacak.

Başvuru sahipleri, kura çekimini TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ TUNCELİ CANLI KURA EKRANI

Kura başladığında aşağıda yer alan ekrandan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TUNCELİ'DE KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE İLÇE DAĞILIMI

İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka
Merkez Tunceli Merkez 400/500000 Sosyal Konut Projesi 400 Halk Bankası
Çemişgezek Tunceli Çemişgezek 75/500000 Sosyal Konut Projesi 75 Ziraat Bankası
Hozat Tunceli Hozat 75/500000 Sosyal Konut Projesi 75 Ziraat Bankası
Mazgirt Tunceli Mazgirt 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası
Mazgirt (Akpazar) Tunceli Mazgirt Akpazar 75/500000 Sosyal Konut Projesi 75 Ziraat Bankası
Nazımiye Tunceli Nazımiye 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası
Ovacık Tunceli Ovacık 50/500000 Sosyal Konut Projesi 50 Ziraat Bankası
Pertek Tunceli Pertek 75/500000 Sosyal Konut Projesi 75 Ziraat Bankası
Pülümür Tunceli Pülümür 25/500000 Sosyal Konut Projesi 25 Ziraat Bankası

TUNCELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Hak sahipliği sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.

500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin’de! 1895 konutun sahibi netleşiyor

ARTVİN TOKİ KURASI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

TOKİ'nin yayımladığı genel takvime göre, Artvin kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak. Ancak saat bilgisi ve canlı yayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

ARTVİN'DE 1.020 KONUT İNŞA EDİLECEK

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin genelinde toplam 1.020 adet konut yapılacak.

Sıra No İl İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka
1 ARTVİN MERKEZ Artvin Merkez 400/500000 Sosyal Konut Projesi 400 Ziraat Bankası
2 ARTVİN ARDANUÇ Artvin Ardanuç 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Ziraat Bankası
3 ARTVİN ARHAVİ Artvin Arhavi 80/500000 Sosyal Konut Projesi 80 Halk Bankası
4 ARTVİN KEMALPAŞA Artvin Kemalpaşa 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Ziraat Bankası
5 ARTVİN MURGUL Artvin Murgul 40/500000 Sosyal Konut Projesi 40 Ziraat Bankası
6 ARTVİN ŞAVŞAT Artvin Şavşat 150/500000 Sosyal Konut Projesi 150 Halk Bankası
7 ARTVİN YUSUFELİ Artvin Yusufeli 100/500000 Sosyal Konut Projesi 100 Halk Bankası
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör