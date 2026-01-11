500 bin sosyal konut kurasında sıra Tunceli ve Artvin'de! 1895 konutun sahibi netleşiyor
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tunceli ve Artvin için kura heyecanı başladı. Tunceli’de inşa edilecek 875 konut için kura çekimi bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Artvin’de ise toplam 1.020 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura saatine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor. Bugün yapılacak kura süreciyle iki ilde toplam 1895 konutun hak sahipleri netleşecek.
TUNCELİ TOKİ KURA GÜNÜ: SAAT VE YER BELLİ OLDU
Tunceli'de inşa edilecek 875 TOKİ konutları için kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda yapılacak.
Başvuru sahipleri, kura çekimini TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
TOKİ TUNCELİ CANLI KURA EKRANI
Kura başladığında aşağıda yer alan ekrandan canlı olarak takip edebilirsiniz.
TUNCELİ'DE KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE İLÇE DAĞILIMI
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|Merkez
|Tunceli Merkez 400/500000 Sosyal Konut Projesi
|400
|Halk Bankası
|Çemişgezek
|Tunceli Çemişgezek 75/500000 Sosyal Konut Projesi
|75
|Ziraat Bankası
|Hozat
|Tunceli Hozat 75/500000 Sosyal Konut Projesi
|75
|Ziraat Bankası
|Mazgirt
|Tunceli Mazgirt 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|Mazgirt (Akpazar)
|Tunceli Mazgirt Akpazar 75/500000 Sosyal Konut Projesi
|75
|Ziraat Bankası
|Nazımiye
|Tunceli Nazımiye 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|Ovacık
|Tunceli Ovacık 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|Pertek
|Tunceli Pertek 75/500000 Sosyal Konut Projesi
|75
|Ziraat Bankası
|Pülümür
|Tunceli Pülümür 25/500000 Sosyal Konut Projesi
|25
|Ziraat Bankası
TUNCELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Hak sahipliği sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilecek.
ARTVİN TOKİ KURASI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
TOKİ'nin yayımladığı genel takvime göre, Artvin kura çekimi 11 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak. Ancak saat bilgisi ve canlı yayın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.
ARTVİN'DE 1.020 KONUT İNŞA EDİLECEK
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin genelinde toplam 1.020 adet konut yapılacak.
|Sıra No
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|Konut Sayısı
|Banka
|1
|ARTVİN
|MERKEZ
|Artvin Merkez 400/500000 Sosyal Konut Projesi
|400
|Ziraat Bankası
|2
|ARTVİN
|ARDANUÇ
|Artvin Ardanuç 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Ziraat Bankası
|3
|ARTVİN
|ARHAVİ
|Artvin Arhavi 80/500000 Sosyal Konut Projesi
|80
|Halk Bankası
|4
|ARTVİN
|KEMALPAŞA
|Artvin Kemalpaşa 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Ziraat Bankası
|5
|ARTVİN
|MURGUL
|Artvin Murgul 40/500000 Sosyal Konut Projesi
|40
|Ziraat Bankası
|6
|ARTVİN
|ŞAVŞAT
|Artvin Şavşat 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|Halk Bankası
|7
|ARTVİN
|YUSUFELİ
|Artvin Yusufeli 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|Halk Bankası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…
- Astronotlar dünyaya dönüyor! NASA istasyonda ilk kez acil tahliye başlattı
- Osmanlı mutfağının şifa kaynağı! Kızılcık etkisi: C vitamini, antioksidan zengini
- Kedi nüfusu en yüksek ülke açıklandı: ABD ilk sırada Türkiye ise…
- Arkeologlar verileri açıkladı: Dünyanın en eski zehirli oku tam 60 bin yıllık
- TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart’ta
- 10 - 16 Ocak A101 katalog: İndirimli aktüel ürünlerde haftanın yıldızları belli oldu
- Antalya'da kura heyecanı sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: İlk teslimat 2027'de
- Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak alarmı: Kuvvetli yağış megakenti sardı
- Köpekler gizlice dinleyerek öğreniyor! Kelime tanıma başarıları yüzde 80 çıktı
- Kıyafetlerinizi metal askıdan kurtarın! Hem deliyor hem pas lekesi yapıyor