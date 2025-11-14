14 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 10:45
Merkez Bankası paylaştı! Enflasyon beklentisinde hafif yükseliş

Merkez Bankası, Kasım 2025 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,2'ye yükseldi. 12 ay sonrası için ise beklenti yüzde 23,49 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi raporunu yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ
Verilere göre, piyasa katılımcılarının Kasım ayında 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 23,49'a yükseldi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 24,26 seviyesindeydi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,2'ye yükseldi. (A Haber arşiv)Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,2'ye yükseldi. (A Haber arşiv)

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,2'ye yükseldi.

Aralık ayı için politika faizi beklentisi yüzde 38,28 oldu. (A Haber arşiv)Aralık ayı için politika faizi beklentisi yüzde 38,28 oldu. (A Haber arşiv)

FAİZ BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

