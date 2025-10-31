İslam Memiş’ten A Haber'de yatırımcılara altın uyarısı: “Kasım ayına dikkat" | Yeni alım fırsatı kapıda mı?
Altın piyasasında sert düşüşler yatırımcıları tedirgin etti. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber’e yaptığı açıklamada “balon patladı” diyerek manipülasyon sürecinin bittiğini söyledi. Kasım ayında yeni bir düşüş dalgası beklediğini belirten Memiş, bu dönemin “alım fırsatı” olabileceğini vurguladı.
Tarihi zirveleri görerek yatırımcısını heyecanlandıran altın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşle kafaları karıştırmıştı. Peki, düşüş sürecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber yayınında, altın ve gümüş piyasalarına dair merak edilen tüm soruları yanıtladı ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
"BALON PATLADI, SERT DÜŞÜŞLER GÖRDÜK"
Piyasada yaşanan son dalgalanmayı değerlendiren Memiş, fiyatlardaki köpüğün gittiğini ve bir manipülasyon döneminin sona erdiğini belirtti. Fed'in faiz kararının ardından piyasaların son durumunu şu sözlerle özetledi:
"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine kadar, ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibarıyla. Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde."
KASIM AYINA DİKKAT! YENİ ALIM FIRSATI KAPIDA MI?
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Düşüş sürecek mi?" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, Kasım ayında ikinci bir düşüş dalgası beklentisi içinde olduğunu ve bunun bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti:
"Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var."
Memiş, alım yapmayı düşünenlere ise net bir takvim verdi:
"Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir."
ELİNDE ALTINI OLANA "PANİK YAPMAYIN" UYARISI
Düşüşler sonrası elindeki altını satıp satmama konusunda kararsız kalan yatırımcılara da seslenen Memiş, panik yapılmaması gerektiğini ve yükseliş için Ocak ayını beklemelerini tavsiye etti:
"Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz."
GÜMÜŞ İÇİN TARİH VERDİ: "2026'DA ALTINI TAHTINDAN EDEBİLİR"
Sadece altını değil, gümüş piyasasını da mercek altına alan Memiş, gümüşün de benzer bir düşüş yaşadığını belirttikten sonra uzun vadeli çok iddialı bir tahminde bulundu:
"Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gibi geriledi. Ama yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılının şampiyonu gümüş. 2026 yılının yeni şampiyonu gümüş olarak bekliyoruz... Gümüş almak isteyen yatırımcısı, 2026 yılında ons tarafta 75 dolar, gram tarafında 100-120 lira aralığını takip edebilir. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı 2026 yılında altını tahtından edebilir diye düşünüyorum."
