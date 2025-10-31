İslam Memiş’ten A Haber'de yatırımcılara altın uyarısı: “Kasım ayına dikkat" | Yeni alım fırsatı kapıda mı?

Tarihi zirveleri görerek yatırımcısını heyecanlandıran altın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşle kafaları karıştırmıştı. Peki, düşüş sürecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber yayınında, altın ve gümüş piyasalarına dair merak edilen tüm soruları yanıtladı ve yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

"BALON PATLADI, SERT DÜŞÜŞLER GÖRDÜK"

Piyasada yaşanan son dalgalanmayı değerlendiren Memiş, fiyatlardaki köpüğün gittiğini ve bir manipülasyon döneminin sona erdiğini belirtti. Fed'in faiz kararının ardından piyasaların son durumunu şu sözlerle özetledi:

"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine kadar, ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibarıyla. Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde."