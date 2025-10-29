FED’den 2. kez indirim kararı! Faiz 25 baz puan düşürüldü

Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FED politika faizini 25 baz puan düşürerek 3,75-4,00 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı.

Fed Başkanı Powell "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak" dedi.

ENFLASYON YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

BİLANÇO KÜÇÜLTME SÜRECİ 1 ARALIK'TA BİTECEK

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık itibarıyla sonlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

EYLÜL AYINDA YILIN İLK İNDİRİMİ

Fed, Eylül ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek %4–4,25 aralığına çekmişti. Böylece, yılın ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Bu adım, uzun süredir sıkı para politikası izleyen Fed'in yön değişikliğine gidebileceği sinyali olarak yorumlanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtmişti. Powell, "Enflasyon hala yüksek seyrediyor ve bu durumun uzun sürme riski var. Ancak iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler güçleniyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu açıklamalar, piyasalarda risk iştahını artırırken, faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentilerini de güçlendirmişti.