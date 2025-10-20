Dar gelirli vatandaşa elektrik ve doğal gazda sübvansiyon desteği: Tam koruma sağlanacak

Hükümet, doğal gaz ve elektrikte vatandaşlara sağlanan sübvansiyonları, daha adil ve hedefli hale getirmek için kademeli bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, gelire, tüketime veya kullanıcı grubuna göre farklı destek oranlarının uygulanması yönünde çalışmalar yürütülüyor.

DESTEK ORANLARI FARKLILIK GÖSTERECEK

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre enerji alanında yapılan son değerlendirme toplantılarında, doğal gaz ve elektrikte verilen sübvansiyonların kademelendirilme yöntemlerine "parantez" açıldı. Buna göre, her vatandaşın aynı oranda destek aldığı mevcut sistem yerine, ihtiyaç ve tüketim düzeyine göre farklı oranlarda sübvansiyon verilmesi planlanıyor.