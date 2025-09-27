27 Eylül 2025, Cumartesi
Irak'tan petrol akışı yeniden başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 08:36 Güncelleme: 27.09.2025 09:10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

IRAK'TAN PETROL AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

