Altında sahtecilik zirve yaptı! Düğün sahipleri şokta | İnternet sitesi bile açtılar

10 BİLEZİKTEN 8'İ SAHTE ÇIKTI

Altın fiyatlarında artış nedeniyle sahte altının bu yıl patlama yaptığını belirten kuyumcular, "Hemen her yıl takılar arasında 1-2 sahte çeyrek çıkardı. Ancak bu yıl bu sayı üçe dörde katladı" diyor.

Sahte altın sadece çeyreklerde değil damat tarafından geline takılan takılarda da boy göstermeye başladığını aktaran bir kuyumcu, şahit olduğu olayı şöyle anlatıyor: "Yaklaşık bir ay önce bir çift altınlarını bozdurmak için geldi. 10 bileziğin ikisi gerçek kalan 8'i sahte çıktı. Bir anda çift kavga etmeye başladı. Öğrendiğimize göre gelin 10 bilezik istemiş aile de ancak ikisini yapabilmiş kalanını da sahte almış. Olay kuyumcuda patlak verince bir anda büyük kavga çıktı. Öğrendik ki olay büyümüş ve çiftler bu nedenle ayrılmış."

Gümüş piyasasında ise özellikle yatırım amaçlı talebi kötüye kullanan bazı sitelerde, vatandaş sahtecilikle karşı karşıya kalıyor.