Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor

Fotoğraf (AA)

BAKAN BOLAT AÇIKLADI

Gündeme gelen bu soruyu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklif sunması gerekiyor. Ancak şu anda Bakanlığımıza bu yönde bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir." dedi.

PAZAR GÜNLERİ KAPATILMASININ TÜKETİCİ VE ESNAF AÇISINDAN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Bu gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Üyesi Nurten Sırma, zincir marketlerin Pazar günleri kapatılmasının tüketici ve esnaf açısından hangi avantaj ve dezavantajları beraberinde getirebileceğini değerlendirdi.

Nurten Sırma'nın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Enflasyonla mücadelede ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasında, perakende sektöründe çok sayıda oyuncunun olması büyük önem taşıyor. Ancak ne yazık ki geçmişte önemli bir yer tutan bazı perakende noktaları artık büyük oranda unutulmuş durumda. Örneğin; mahallemizdeki mini bakkal, züccaciyeci ya da oto yıkamacı gibi küçük işletmelerden aldığımız pek çok ürünü artık zincir marketlerde bulabiliyoruz.