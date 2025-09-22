Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor
Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve küçük esnafın giderek zorlanması, “Pazar günü zincir marketler kapalı mı olacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde artan talepler doğrultusunda, zincir marketlerin Pazar günleri kapatılması yönündeki öneriler tartışmaların odağı haline geldi. Bu sorunun cevabı merak edilirken, Tüketici Konfederasyonu Üyesi Nurten Sırma gündemdeki konuyu değerlendirdi.
Tüketicilerin alışkanlıkları değişirken, küçük esnaf da zor durumda kalıyor. Bu yüzden "Pazar günü zincir marketler kapalı mı olacak?" sorusu yeniden gündeme geldi.
BAKAN BOLAT AÇIKLADI
Gündeme gelen bu soruyu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklif sunması gerekiyor. Ancak şu anda Bakanlığımıza bu yönde bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir." dedi.
PAZAR GÜNLERİ KAPATILMASININ TÜKETİCİ VE ESNAF AÇISINDAN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?
Bu gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Üyesi Nurten Sırma, zincir marketlerin Pazar günleri kapatılmasının tüketici ve esnaf açısından hangi avantaj ve dezavantajları beraberinde getirebileceğini değerlendirdi.
Nurten Sırma'nın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Enflasyonla mücadelede ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasında, perakende sektöründe çok sayıda oyuncunun olması büyük önem taşıyor. Ancak ne yazık ki geçmişte önemli bir yer tutan bazı perakende noktaları artık büyük oranda unutulmuş durumda. Örneğin; mahallemizdeki mini bakkal, züccaciyeci ya da oto yıkamacı gibi küçük işletmelerden aldığımız pek çok ürünü artık zincir marketlerde bulabiliyoruz.
"KÜÇÜK ESNAFIN YAŞAMASI VE NEFES ALABİLMESİ GEREKİYOR"
Haksız rekabetin engellenmesi ve tam rekabetin sağlanabilmesi için, küçük esnafın yaşaması ve nefes alabilmesi gerekiyor. Bu çerçevede, Pazar günlerinde zincir marketlerin kapalı olması yönündeki tartışma, uzun yıllardır dönem dönem kamuoyunun gündemine geliyor.
Bugün gelinen noktada, hem tüketicinin korunması hem de fiyat dengesinin sağlanması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve küçük esnafın desteklenmesi amacıyla Pazar günlerinin küçük işletmeler için bir "nefes alanı" haline gelmesi yönünde talepler artmış durumda.
"KONU BAKAN BOLAT'A YÖNELTİLDİ"
Bu konu, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'a da yöneltildi. Sayın Bakan, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesinin ancak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları gibi temsilci kurumlardan güçlü bir talep gelmesi halinde değerlendirilebileceğini ifade etti.
Konuya dair hem olumlu hem de olumsuz görüşler mevcut. Tüketici tarafında, "Bizim tek alışveriş yapabildiğimiz gün Pazar" diyenlerin sayısı da az değil. Bu nedenle uygulamanın hem ekonomik hem de sosyal etkileri dikkatle değerlendirilmek zorunda.
Önümüzdeki dönemde bu yönde adımların kademeli ve dikkatli şekilde atılması bekleniyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meğer bu sporu yapmak beyninizi koruyormuş! Araştırmalar ortaya çıkardı: Alzheimer ve Demans riskini %22 düşürüyor
- 2025-2026 KYK Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK Yurt Time başvuruları nereden yapılır?
- Çin’de virüs alarmı: Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler, tedavisi mümkün mü?
- Altın fiyatları kritik eşiği geçti: Gramda 5.000 TL üstü yeni hedef kapıda! Yatırımcıları bu hafta neler bekliyor?
- Konya deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 22 EYLÜL AFAD SON DAKİKA
- ÖZDEBİR TYT ilk prova 2026 sonuçları 19-22 Eylül | ozdebir.org.tr sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler listesi | Filistin Devleti'ni hangi ülkeler tanıyor?
- Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
- YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?