Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor.
Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor.

Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.09.2025 19:14
Güncelleme:22.09.2025 19:14
Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve küçük esnafın giderek zorlanması, “Pazar günü zincir marketler kapalı mı olacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde artan talepler doğrultusunda, zincir marketlerin Pazar günleri kapatılması yönündeki öneriler tartışmaların odağı haline geldi. Bu sorunun cevabı merak edilirken, Tüketici Konfederasyonu Üyesi Nurten Sırma gündemdeki konuyu değerlendirdi..
