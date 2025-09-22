Pazar günü marketler kapalı mı olacak? Uzmanından açıklama: Küçük esnafın nefes alması gerekiyor.

Tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve küçük esnafın giderek zorlanması, “Pazar günü zincir marketler kapalı mı olacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde artan talepler doğrultusunda, zincir marketlerin Pazar günleri kapatılması yönündeki öneriler tartışmaların odağı haline geldi. Bu sorunun cevabı merak edilirken, Tüketici Konfederasyonu Üyesi Nurten Sırma gündemdeki konuyu değerlendirdi..

