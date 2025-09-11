"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun Limanı'na demirledi!
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi. Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.
Soçi'den 937 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi.
Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.
