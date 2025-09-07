07 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 13:08 Güncelleme: 07.09.2025 13:20
Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor! OVP’de kritik gün yarın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın düzenlenecek programla ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, "Yarın düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı açıklıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınan ekonomide 3 yıllık yol haritasının çizileceği Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı. Yılmaz, OVP'nin yarın (8 Eylül 2025) kamuoyu ile paylaşılacağını duyururken; programın odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme ve kalıcı sosyal refahın olacağını vurguladı.

İşte Cevdet Yılmaz'ın o açıklaması
Yarın sabah 9:00'da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz.

Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın OVP ile ilgili paylaşımı (X)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın OVP ile ilgili paylaşımı (X)

