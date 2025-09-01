Arazi sahibi olanlar dikkat! Devletten kiralık tarla dönemi

Tarla (AHABER ARŞİV)

25 BİN 328 PARSEL VAR

İki üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek. Kasımdan itibaren kiralamalar başlayacak. 'Arazi Kiralama Komisyonları' işlemlerine kasımda başlayacak. 2025'ten sonra her üretim yılı için yönetmelik hükümleri çerçevesinde tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek. 2024 üretim yılına (1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024) göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25.328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmeyen tarım arazisi olarak belirlendi.