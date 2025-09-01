Ekilmeyen arazisi olanlar dikkat! Devletten "kiralık tarla" dönemi başladı

01 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 16:41
Arazi sahipleri dikkat... Atıl durumdaki toprakların yeniden üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yapılan tespitler doğrultusunda 2 yıl üst üste ekilmeyen araziler bugün itibarıyla kiraya verilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Boşta arazisi olanlar ne yapmalı?A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
