Ekilmeyen arazisi olanlar dikkat! Devletten "kiralık tarla" dönemi başladı

Arazi sahipleri dikkat... Atıl durumdaki toprakların yeniden üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yapılan tespitler doğrultusunda 2 yıl üst üste ekilmeyen araziler bugün itibarıyla kiraya verilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Boşta arazisi olanlar ne yapmalı?A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.

