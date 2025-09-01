01 Eylül 2025, Pazartesi
Ekilmeyen arazisi olanlar dikkat! Devletten "kiralık tarla" dönemi başladı
Arazi sahipleri dikkat... Atıl durumdaki toprakların yeniden üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Yapılan tespitler doğrultusunda 2 yıl üst üste ekilmeyen araziler bugün itibarıyla kiraya verilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Boşta arazisi olanlar ne yapmalı?A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.