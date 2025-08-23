Bakan Uraloğlu’ndan Zengezur Koridoru sözleri: 147,6 milyar lira kazandıracak

"ZENGEZUR KORİDORU'NDA 15 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Uraloğlu, Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağını kaydederek, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Biz de bu demiryolunu yapıp bitirdiğimizi zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz bunu, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi üzerine açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Bu koridor yapıldığında Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine, Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacak. Zengezur Koridoru'nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira karayolu bakım kazancı olmak üzere toplam 147,6 milyar lira kazanç sağlanacağını hesapladıklarını söyledi.

İzmir İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 OSB kurulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkanı da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

Uraloğlu, "Benzer bir süreç Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda da yaşanabilir mi?" sorusuna ise en azından yeni sanayi tesislerinin İstanbul'da kurdurulmaması noktasında bir irade ortaya koyulduğunu ve Anadolu'da yeni ulaşım projeleriyle nakliyenin kolaylaşmasıyla üretim tesislerinin de rahatlıkla kurulabileceği cevabını verdi.