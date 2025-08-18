Bakan Murat Kurum'dan "Yarısı Bizden" çağrısı: Yüzyılın dönüşümüne siz de katılın
Hükümetin kentsel dönüşüm kapsamında en büyük desteklerinden olan 'Yarısı Bizden' kampanyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çağrıda bulundu. Bakan Kurum, 'Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın.' ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp yüzyılın dönüşümüne siz de katılın." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının İstanbul'da hayata geçirdiği "Yarısı Bizden" kampanyası ile evler hızla yenileniyor.
Bu kapsamda evini yenilemek isteyenlere her konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal'deki hesabından, Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşların görüntülerini paylaştı.
Kampanyadan yararlanan hak sahibi Yusuf Berk'in, "Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek." sözlerini alıntılayan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp 'Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın." ifadelerini kullandı.
"YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİZE İLAÇ OLDU"
Hak Sahibi Yusuf Berk, "Biz, 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Volkan Dağdevir de binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu." dedi.
