Bakan Murat Kurum'dan "Yarısı Bizden" çağrısı: Yüzyılın dönüşümüne siz de katılın





"YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİZE İLAÇ OLDU"

Hak Sahibi Yusuf Berk, "Biz, 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.



Volkan Dağdevir de binalarının dönüşüm sürecini anlatarak, "İlk önce yüzde 100'lük çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Ondan sonra Bakanlıktan onay çıktı. Yarısı Bizden kampanyası gerçekten bizi uçurdu." dedi.

