Konut fiyatlarındaki ani yükselişleri bitirecek! İşte Damla Konut hakkında merak edilenler





İLK BİR AY FİYAT İSTİKRARI UYGULANACAK



Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, projenin okullarıyla, camileriyle ve ticari alanlarıyla tamamının planlandığını belirterek, çağın gereklerine uygun ve vatandaşların trafiğe bulaşmadan yaşayabileceği Damla Kent'in üç metro hattına ve bir tramvay hattına yakınlığıyla dikkati çektiğini vurguladı.



Yılmaz, "Bu projenin yeşil alanlarını, donatılarını, okullarını, camilerini ve altyapısını bir bütün olarak hayata geçireceğiz." dedi.



Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi:



"Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil. Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."



"RAKAM GEREĞİNDEN FAZLA ARTARSA DİĞER ETAPLARI DA ARZ EDECEĞİZ"



Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.



Yılmaz, metrekare fiyatına yönelik eleştirilere ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:



"Bugün (o bölgede) 100 bin liralar bandında peşin veriyoruz. Burada bahsettiğimiz rakam ortalama 75 bin lira. Şerefiye kurgusuna bağlı olarak 62-63 bin liraya da 85-90 bin liraya da daire alabileceksiniz. Bahsettiğimiz rakam aslında peşin satış fiyatından geldiğimiz iskontodur. Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Bu önemli bir husus. Bugün gayrimenkulün değerini etkileyen birkaç konu var. İşçilik ve malzeme maliyeti. Donatılar, yeşil alanlar, altyapı ve projenin kendi maliyetini dikkate aldığımızda toplam maliyetin altında bir rakamla satışa çıkmış oluyoruz. Yani hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim."