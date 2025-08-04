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Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL'yi aşan işlemlerde zorunlu olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 09:13 Güncelleme: 04.08.2025 09:17
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Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL’yi aşan işlemlerde zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı nakit işlemlerle ilgili yeni bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama ile kara para aklama, yasa dışı gelirlerin gizlenmesi ve yurt dışına çıkarılması gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik Genel Tebliğ Taslağı hazırladı. Buna göre 200 bin TL üzerinde yapılan işlemler için açıklama yazılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek meblağlı nakit işlemler için yeni bir düzenlemeye imza attı. (ahaber.com.tr)Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek meblağlı nakit işlemler için yeni bir düzenlemeye imza attı. (ahaber.com.tr)

20 KARAKTER YAZILMASI ŞARTI GELİYOR

Sabah'ın haberine göre henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak. Bakanlık bu yolla suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edecek.

Buna göre, 200 bin TL’nin üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterden oluşan açıklama girilmesi zorunlu olacak. (ahaber.com.tr)Buna göre, 200 bin TL’nin üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterden oluşan açıklama girilmesi zorunlu olacak. (ahaber.com.tr)

Taslakta yer alan diğer düzenlemeyle ilgili maddeler şu şekilde:

  • 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.
  • 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.
  • Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür.

Bu tedbirle, suç gelirlerinin tespiti, aklanmasının engellenmesi ve yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. (ahaber.com.tr)Bu tedbirle, suç gelirlerinin tespiti, aklanmasının engellenmesi ve yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. (ahaber.com.tr)

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL’yi aşan işlemlerde zorunlu olacak Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL’yi aşan işlemlerde zorunlu olacak Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL’yi aşan işlemlerde zorunlu olacak
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