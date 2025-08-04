Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL'yi aşan işlemlerde zorunlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı nakit işlemlerle ilgili yeni bir adım attı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama ile kara para aklama, yasa dışı gelirlerin gizlenmesi ve yurt dışına çıkarılması gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik Genel Tebliğ Taslağı hazırladı. Buna göre 200 bin TL üzerinde yapılan işlemler için açıklama yazılacak.
20 KARAKTER YAZILMASI ŞARTI GELİYOR
Sabah'ın haberine göre henüz yürürlüğe girmeyen taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek/ "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak. Bakanlık bu yolla suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edecek.
Taslakta yer alan diğer düzenlemeyle ilgili maddeler şu şekilde:
- 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.
- 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.
- Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür.
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