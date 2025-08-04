Para transferinde yeni dönem! 200 bin TL’yi aşan işlemlerde zorunlu olacak

Buna göre, 200 bin TL’nin üzerindeki para transferlerinde en az 20 karakterden oluşan açıklama girilmesi zorunlu olacak. (ahaber.com.tr)

Taslakta yer alan diğer düzenlemeyle ilgili maddeler şu şekilde:

2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek.

20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.

Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar gorus@masak.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi mümkündür.