İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi.
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,52 ARTTI, AYLIK %2,06 ARTTI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,95 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,07 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %33,77 arttı, aylık %1,82 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.
CEVDET YILMAZ A HABER'E KONUŞTU: ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINA İNECEK
21 Temmuz 2025 tarihinde A Haber ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona ilişkin net mesajlar vermişti.
Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gayrimenkul Sertifikası alma rehberi: Hangi bankadan alınır, işlem kodu nedir? 1+1, 2+1, 3+1 konut fiyatları ve sertifika sayısı
- Lise kayıt takvimi 2025-2026 | Lise kayıtları nereden, nasıl yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Sigara Zammı Son Durum ve Güncel Fiyatlar | 4 Ağustos en ucuz ve pahalı sigaranın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI VE HESABI | Konut, dükkan, iş yeri kiraları ne kadar, yüzde kaç arttı? TÜİK TEFE-TÜFE...
- MEMURA ve 4C'liye ÇİFT ETKİLİ ZAM | En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? Toplu sözleşme, enflasyon farkı...
- İLK HESAP TAMAM! Emekliye 2026 Ocak zammında yeni rota oluştu! 16.881 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...
- LGS TERCİH SONUÇ EKRANI E-OKUL TC ile SORGULAMA | 2025 hangi liseye yerleştiğimi nasıl ve nereden öğrenirim?
- Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde
- Kişilik testi: Kalem tutma şekliniz ilişkilerde baskın karakterinizi açığa çıkarıyor!
- Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
- 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi | 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ayın kaçında açılacak?