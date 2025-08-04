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İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 06:27 Güncelleme: 04.08.2025 10:11
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İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi.

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI...

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,52 ARTTI, AYLIK %2,06 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,95 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,07 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 120 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Temmuz 2025

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %33,77 arttı, aylık %1,82 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2025Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2025

CEVDET YILMAZ A HABER'E KONUŞTU: ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 30'UN ALTINA İNECEK

21 Temmuz 2025 tarihinde A Haber ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona ilişkin net mesajlar vermişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ A HABER'DE!

Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyüme ve istihdamda dünya ile mukayese ettiğimizde oldukça iyi bir performansımız var. Depremin etkilerine rağmen büyümeyi ve istihdam artışını sürdürüyoruz. Cari açıkta çok olumlu gelişmeler var. Geçen yıl turizm gelirlerimiz 61 milyar doları geçti. Finansal göstergelerimizde de son derece olumlu bir gidişat var. Enflasyonda geçen yıl en yüksek zirveyi 75,5 ile mayısta gördük. O tarihten bugüne 13 aydır üst üste yıllık enflasyon oranı geriliyor. Yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Gelecek yıl onlu rakamlar daha sonraki dönemde de tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız."

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İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor İşte Temmuz ayı enflasyonu! 14 aydır kesintisiz düşüş sürüyor

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