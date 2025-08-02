Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı! Daire daire sertifika sayısı netleşti
Borsada işlem görmeye hazırlanan gayrimenkul sertifikasıyla ilgili tüm detaylar netleşti. Sertifika satışından elde edilecek gelir, ilgili projenin finansmanında kullanılacak. Yatırımcılar, birikimleriyle konut sahibi olabilecek. Örneğin, 1+1 daire için 631.516 adet, 4+1 daire için ise 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika biriktirilmesi gerekecek.
Emlak Konut GYO'nun öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ile yatırımcılar, bir konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan projeye ortak olabilecek. Sertifikaya ilişkin izahname seti dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.
Sabah'ın haberine göre İzahnamede ihraç edilecek gayrimenkul sertifikasına ilişkin bilgiler, ihraç edilen gayrimenkul sertifikasının yatırımcıya sağladığı haklar, riskler, gayrimenkulün değerleme raporları, tapusu, ihraç takvimi gibi bilgiler sıralandı.
İzahname ile netleşen bir diğer bilgi de hangi dairenin kaç sertifika edeceği oldu. İzahnamede, ihraca konu olan tüm daireler tek tek sıralanarak kaç sertifikaya karşılık geldiği sıralandı.
FON PROJEYE AKTARILACAK
İzahnamede, sertifikadan elde edilecek kaynağın nerede kullanılacağı da yanıtlandı. Buna göre sağlanan fon, sertifikaya konu olan projeye finansman sağlamada kullanılacağı belirtildi. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7.59 TL olarak belirlendi.
İlk etapta 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet 14 milyar 599 milyon 226 bin 657 lira değerinde sertifikanın halka arz edilmesi planlanıyor. Ek satış yapılmasına karar verilmesi halinde 897 milyon 111 bin 722 adet 6 milyar 809 milyon 77 bin 970 lira değerinde sertifika daha halka arz edilecek.
Bu halde toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 lira değerinde sertifika ihraç edilecek. Gayrimenkul sertifikalarında vergi esasları da şekillendirildi.
Yatırımcıların elindeki gayrimenkul sertifikaları karşılığında yapılan nakdi ödemeler, ilgili projedeki satış gelirlerinden ve bu gelirlerin nemalandırılmasından elde ediliyor. Bu ödemeler üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaj uygulanıyor.
Tam mükellef gerçek kişiler için stopaj oranı yüzde 10 iken, kurumlar için bu oran yüzde 0. Dar mükelleflerde ise stopaj oranı, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Sertifika karşılığında yeterli birikime ulaşan yatırımcıların, projede belirlenen bağımsız bölümleri talep etmeleri halinde gayrimenkul teslimi gerçekleşiyor. Bu teslimler tapu harcı ve KDV yükümlülüklerine tabi.
Tapu harcı genel olarak yüzde 4 olarak belirlenmişken, TOKİ'nin yaptığı teslimlerde ve kentsel dönüşüm alanlarında bazı istisnalar uygulanabiliyor. Konut tesliminde uygulanacak KDV oranı ise net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda ve kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 1 olarak belirlendi.
Borsa İstanbul'da işlem görecek, hisse senedi gibi alınıp satılabilecek gayrimenkul sertisikası için talep toplama 4 Ağustos itibarıyla başlayıp 8 Ağustos'a kadar sürecek. TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliği ile İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesinin işlem kodu 'DMLKT' olacak.
İSTENİLEN ADETTE ALINABİLİR
Yatırımcıların talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabileceği bildirildi. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ikinci etaptaki 674 konutun halka arz edilecek. Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, taksitsiz bir şekilde büyük bir konut projesine ortak olmaya imkan verecek sertifikanın talep toplama sürecine katılabilmek için öncelikle bir yatırım hesabının olması şart.
ÇADIR VE TIR'LARDA BİLGİLENDİRME
Emlak Konut GYO ekipleri, gayrimenkul sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. 'Bilgilendirme TIR ve çadırları' İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor.
Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine nasıl katılabileceği anlatılıyor.
NASIL ALINIR?
Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:
Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.
Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygualmalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
Hesap açılışından sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumalrda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.
"DMLKT" işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.
EN AZ KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?
62 METREKARELİK 175 ADET 1+1 DAİRE: 631.516 adet sertifika
88 METREKARELİK 1.076 ADET 2+1 DAİRE: 863.276 adet sertifika
144 METREKARELİK 758 ADET 3+1 DAİRE: 1.384.916 adet sertifika
194 METREKARELİK 205 ADET 4+1 DAİRE: 1.833.345 adet sertifika
3 FARKLI KAZANÇ YÖNTEMİ
1- Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):
Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
2- Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):
Ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına yatırılır.
3- Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):
Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.
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