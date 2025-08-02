Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı! Daire daire sertifika sayısı netleşti

FON PROJEYE AKTARILACAK



İzahnamede, sertifikadan elde edilecek kaynağın nerede kullanılacağı da yanıtlandı. Buna göre sağlanan fon, sertifikaya konu olan projeye finansman sağlamada kullanılacağı belirtildi. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7.59 TL olarak belirlendi.

İlk etapta 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet 14 milyar 599 milyon 226 bin 657 lira değerinde sertifikanın halka arz edilmesi planlanıyor. Ek satış yapılmasına karar verilmesi halinde 897 milyon 111 bin 722 adet 6 milyar 809 milyon 77 bin 970 lira değerinde sertifika daha halka arz edilecek.

Bu halde toplam 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet 21 milyar 408 milyon 304 bin 627 lira değerinde sertifika ihraç edilecek. Gayrimenkul sertifikalarında vergi esasları da şekillendirildi.