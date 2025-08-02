Kamuda zam pazarlığında kriz çözüldü! Taraflar imzayı attı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcileriyle kamuda çalışan 600 bine yakın işçinin 2025-2026 mali ve sosyal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolünü imzaladı. Kamu işçileri 2025'in ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında yüzde 11 zam alacak. Ayrıca işçilere günlük 50 TL seyyanen zam verilecek.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı.
PROTOKOL İMZALANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.
600 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.
Protokolün detayları gün içinde açıklanacak.
ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
Kamu işçileri 2025'in ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında yüzde 11 zam alacak. Ayrıca işçilere günlük 50 TL seyyanen zam verilecek.
BAKAN IŞIKHAN TEŞEKKÜR ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladıklarını bildirdi.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri uzlaşmayla sona erdi.
Bu kapsamda, sözleşmelerin imzalanması amacıyla Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli ile kamuda örgütlü sendikaların başkanları katıldı.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ için ayrı ayrı hazırlanan protokol metinlerinin imzalanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan, konuşmasında, "Yaklaşık 600 bin kamu işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona geldik ve biraz önce protokolleri imzaladık. İmzaladığımız bu protokollerin önce devletimize, milletimize, kamu işçilerimize hayırlar getirmesini nice Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.
Sendikalarla yaklaşık 7 aydır müzakereleri başarılı şekilde yönetmeye gayret ettiklerini belirten Işıkhan, bunda da sonuca ulaştıklarını söyledi.
Işıkhan, sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda sendikalara kapılarını her zaman açık tuttuklarını vurgulayarak, "Müzakere süreci uzun bir zamana yayılmış durumdaydı. Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey'le hem de HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Devlet Bey'le protokolümüzü imzaladık." diye konuştu.
Önlerinde memurlarla yapacakları toplu sözleşme sürecinin olduğunu anımsatan Işıkhan, ağustos ayı sonunda da bu süreci masada başarıyla neticelendireceklerine yürekten inandığını ifade etti.
Liderliği ve çalışmalara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ileten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkür etti.
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