Trump Türkiye’nin yüzde 15’lik vergi tarifesini onayladı

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye ve birçok ülkeye yönelik ek gümrük vergilerini içeren kararı onadı. Yayınlanan tabloda, Türkiye'ye yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı ifadesi yer aldı.

BÜTÜN ÜRÜNLERDE EK VERGİ TARİFESİ UYGULANACAK

Yayımlanan kararnamenin 7 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, Türkiye'den ABD'ye giden bütün ürünlere uygulanacağı öğrenildi.

İmzalanan kararda ülkelere uygulanacak olan vergi oranları, yüzde 10 ile 41 arasında değişti. Suriye en yüksek vergi oranının uygulanacağı ülkelerin başında yer aldı. Buna göre listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye yüzde 10, İsviçre'ye yüzde 39, Hindistan'a yüzde 25, İsrail ve Japonya'ya yüzde 15, Suriye'ye yüzde 41, Güney Afrika'ya yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi getirildi.