Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi ile devam ediyor!

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Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Sn. Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak zirve, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturum ile devam edecek. İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapması beklenen bu oturum, katılımcılara geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendirilecek.