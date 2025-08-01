Dijital Telif Yasası sürecinde sona doğru! Yapay zeka destekli yazılımla belirlenecek

1 Ekim 2025'te yeni yasama yılına başlayacak TBMM'nin en önemli gündemlerinden biri Dijital Telif Yasası olacak. (Reuters)

İÇERİĞİ KULLANIYORLAR

Henüz taslak çalışmalarının sürdüğünü, hedeflerinin ekim ayına kadar taslağa son şeklini vermek ve ardından da Meclis gündemine getirmek olduğunu belirten Elmas, şöyle konuştu: "Google ve Meta gibi sosyal medya platformları yerel ve ulusal düzeydeki haber içeriklerini kullanıyor. Bu içerikleri kullanarak önemli oranda reklam geliri elde ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde artık bu gelirler üzerinden haber içerik üreticilerine ücret ödüyor. Ancak ülkemizde halen buna yönelik bir yasal düzenleme yok. Madem ki bu sosyal medya platformları yüksek oranda kâr ediyor, önemli bir kazanç sağlıyor; bu kâr ve kazançtan haber içerik üreticisine hem kurumsal hem de haber içeriğini üreten gazeteci, emekçi olmak üzere ücret ödemeli. İşte yasal düzenleme yapıldığında, dijital içerikleri yayınlayarak reklam alan ve yüksek oranda kâr eden sosyal medya platformları Türkiye'de de haber içerik üreticisine ücret ödemek durumunda olacak."

ÖRNEKLER İNCELENİYOR

Milliyet'in haberine göre telif ödeme zorunluluğunun Almanya, Fransa, ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde uygulandığına işaret eden Elmas, bu ülkelerdeki uygulamaları da incelediklerini ve yasal düzenleme aşamasında bunlardan yararlanılacağını kaydetti.