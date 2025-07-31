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Bakan Mehmet Şimşek'ten turizm verileriyle ilgili değerlendirme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 12:10
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Bakan Mehmet Şimşek’ten turizm verileriyle ilgili değerlendirme

2025'in ilk 6 aylık turizm verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen turizm sektörünün güçlü performansını koruduğuna işaret etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 62,7 milyon kişiye ulaştığını belirten Şimşek, "Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü, ekonomimize güç katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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