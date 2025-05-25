Kurbanlıklar pazara inmeye başladı! Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar?

Kurbanlık (AA)

KIYMA KİLOGRAM ÇEKİMİ 20-25 TL ARASINDA

Sadece kıyma çekimi için gelen müşterilerinin de olduğunu anlatan Yardımcı, "Bu iller bazında farklılık gösteriyor ancak ortalama fiyatlar 20-25 TL arasında değişiyor" dedi. Kurban Bayramı'nda mesleği kasaplık olmayanların da kıyma işine girdiğine dikkat çeken Yardımcı, "Geçen yıl berberde kıyma çeken de vardı, petrol istasyonunda hayvan işleyen de... Hem hijyenik değil hem de yasal olarak suç. Aynı zamanda dondurucu vs olmadığı için etleri de bozuluyor. Bunun cezası geçen yıl 80 bin TL'den başlıyordu. Vatandaşlarımız bu işler için mahalle kasabına gitsin. Etleri bozulmadan, dondurucularda ve hijyenik koşullarda işlensin" şeklinde konuştu.