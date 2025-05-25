"Telefonum çekmiyor" tarih oluyor! Sınıfta kalan operatörlere ceza yağacak

Cep telefonu (AA)

SAHA ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ ALACAKLAR



Sabah'ın haberine göre Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketler BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracak. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği, tarayıcı cihaz ve güncel kategoriye sahip telefon seti bulunması gerekecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek.