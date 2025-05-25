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"Telefonum çekmiyor" tarih oluyor! Sınıfta kalan operatörlere ceza yağacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 07:04
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Telefonum çekmiyor tarih oluyor! Sınıfta kalan operatörlere ceza yağacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi için saha ölçüm ağı kuruyor. Kent merkezleri, kırsal yerler, ören yerleri, OSB’ler, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda testler yapılarak telefon çekmeyen noktalar için operatörlere ceza verilecek. Hata tespit edilen kurumlara satış gelirinin binde 2’si ceza kesilebilecek.

Vatandaşlar bazı bölgelerde sıklıkla yaşanabilen telefon şebekesi çekmeme sorununa ilişkin şikayetlerini BTK'ya iletirken, kurumda hızla harekete geçerek bir taslak yönetmelik hazırladı. Özel şirketlere mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümleri yapmaya yetki veren yönetmelik kapsamında, ülke genelinde saha ölçümleri yapılarak operatörlerin hizmet kaliteleri ortaya çıkarılacak.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

SAHA ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ ALACAKLAR

Sabah'ın haberine göre Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketler BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracak. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği, tarayıcı cihaz ve güncel kategoriye sahip telefon seti bulunması gerekecek. Ayrıca mobil uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilerek bu alanda çalışmalarına imkan tanınacak.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

SAHA ÖLÇÜMLERİ TRAFİKTE DE YAPILACAK

Saha ölçümleri sadece kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da yapılacak. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları nedeniyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediği kontrol edilecek.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

CEZA KESİLECEK

Gerekli kriterleri sağlayamayan ve telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını gözetecek olan kurum, operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesebilecek.

Cep telefonu (AA)Cep telefonu (AA)

Saha ölçüm yetki belgesine sahip firmalarca herhangi bir hata yapıldığının tespiti halinde ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacak.

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