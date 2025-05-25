TÜRKSAT 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi! Bakan Uraloğlu duyurdu

TÜRKSAT 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi (AHABER)

Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirketle imzalanan anlaşmanın, teknik kabiliyet ve ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, Türksat uydularının Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini ifade etti.

Daha önce diğer uydularla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak, uydu haberleşme alanında ihracat yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.