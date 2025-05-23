Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! KOBİ’lere 30 milyar destek | Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı

İmalatçı KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi müjdesi (AA)

KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi.

Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek, "Yararlanıcı başına kredi üst limitlerini, işletme harcamaları için 15 milyon lira, yatırım harcamaları için 30 milyon lira olarak belirledik. Protokol aşaması tamamlanan destek paketini kısa süre içinde kullanıma açacağız." dedi.