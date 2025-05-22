Ticaret Bakanlığı'ndan ticaret iddialarına jet yalanlama! "İsrail ile ticaret sıfırdır"
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin jet yalanlama geldi. Bakanlık, İsrail'in, Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'deki soykırımına karşı, Türkiye'nin, dünyada, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en yiğitçe mücadeleyi veren ülke olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, 'Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır' ifadelerine yer verildi.
Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin İsrail ile ticaretinin devam ettiğine yönelik haberlerin yalan ve çarpıtmalar üzerine kurulu olduğu belirtilerek, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaretin sıfır olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze-Batı Şeria-Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'deki soykırımına karşı, Türkiye'nin, dünyada, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en yiğitçe mücadeleyi veren ülke olduğu belirtildi.
Haberin İngilizce orijinal halinde Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen, "Türkiye 2024'te İsrail ile ticareti devam ettiriyor" imajı vermeye çalışmasının ve buna bazı medya organlarının sahip çıkmasının terör kaçkını biriyle işbirliklerini açıkça ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, bu konudaki yalanlarla mücadele etmeye daha güçlü şekilde devam edileceği bildirildi.
"2,8 MİLYAR DOLARLIK İSRAİL'E İHRACAT RAKAMI TAMAMEN YANLIŞ"
Açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan 7 aylık dönemde, bölgede ateşkes sağlanır ve durum düzelir çabaları devam ederken İsrail ile ticaretini yüzde 30 civarında azalttığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Hükümetimizin kararıyla, ilk aşamada 9 Nisan 2024'te 54 başlık altındaki 1019 üründe İsrail'e ihracatı durdurmuştuk. Bu arada, 7 Ekim 2023'ten sonraki dönemde İsrail ile ticareti özel sektör kuruluşları ve yabancı sermayeli yatırımcıların yaptığı da defaatle vurgulanmıştır. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'te hükümetimizin aldığı kararla, Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat, transit ticaret tamamen durdurulmuştur. Gümrüklerde ve serbest bölgelerimizde İsrail ile ticaret işlemi yapılamaz. 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ticaret sıfırdır. Haberde verilen 2024'te 2,8 milyar dolarlık Türkiye'den İsrail'e ihracat rakamı da tamamen yanlıştır. Ticareti 2 Mayıs 2024'te durdurma kararımız öncesinde, 2024'ün ilk 4 ayında, ihracat 1 milyar 522 milyon dolar olup, buna Filistin'e yapılan ihracat da dahildir."
"Türkiye-Filistin devleti protokolü" uyarınca, özgün bir kontrollü ticaret mekanizmasının geliştirildiği anımsatılan açıklamada, "Sadece ithalatçının Filistinli, varış yerinin Filistin adresi olmak ve Ticaret Bakanlığımız tarafından her başvuru sıkıca kontrol edilerek, sınırlı izin verme uygulaması uyarınca yapılan Türkiye'den Filistin'e ihracat da 2024 yılı toplamında 797 milyon dolardır." bilgisi verildi.
"TÜRKİYE İSRAİL İLE 9,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARETİNDEN FERAGAT ETTİ"
Çarpıtma haberin tamamen "Türkiye sanki halen İsrail'e ihracat yapıyormuş" algısı oluşturmaya yönelik iftira mahiyetinde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin, hükümetimizin İsrail'in soykırımlarına karşı aldığı politika ve tedbirlerini itibarsızlaştırmayı ve düpedüz İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığı açıktır. Türkiye, 2022 yılı verileriyle İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden, ki bunun 7 milyar doları ihracat olmak üzere Filistin davasını ve masum Filistinlileri desteklemek için feragat etmiştir. Hükümetimizin, Ticaret Bakanlığımızın, bu konudaki resmi, gerçek ve istatistiki verilere dayalı açıklamalarına itibar edilmesi, İsrail'e hizmet eden etki ajanı terör kaçkınlarının yalanlarına, çarpıtma, cımbızlama haberlerinin dikkate alınmaması hususunu kamuoyumuzun dikkatine sunarız."
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