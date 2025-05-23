KOBİ’lere 30 milyarlık yeni destek paketi!

KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi sağlandı. Kefalet limiti 25 milyar lira olacak. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkânı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz.” dedi.

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