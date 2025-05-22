İstanbul'da en çok nerelerde 2B arazisi var? 5 milyon kişi tapusuna kavuşacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2B arazileriyle ilgili yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir müjde verdi. Milyonlarca vatandaşın tapusuna kavuşacağı bildirilirken, 2B düzenlemesiyle ilgili uzmanlar da değerlendirmelerde bulundu. Peki İstanbul'da en çok hangi ilçelerde 2B arazisi var? 2B arazileri imara açılacak mı? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2B türündeki arazilerle ilgili müjdeyi duyurdu. Bakan Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. 5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
Peki 2B arazileri ile ilgili yapılacak düzenleme ile ilgili sektör uzmanları da açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre uzmanlar, 2B arazilerinin orman vasfını yitirmiş ve tekrar orman olma ihtimali olmayan bölgeler olduğuna dikkat çekti.
2B ARAZİLER NERELERDE VAR?
Sektör uzmanları 2B niteliğindeki arazilerin Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde olduğuna dikkat çekti. Özellikle Antalya, Muğla ve Mersin'de 2B vasfını yitirmiş birçok arazi olduğu öğrenilirken; İstanbul'un Beykoz, Şile ve Çatalca gibi ilçelerinde de bu tarzda olduğu öğrenilen bölgeler olduğu bildirildi.
2B ARAZİLERİ İMARA AÇILACAK MI?
Sektör uzmanları 2B tipindeki bölgelerin hepsinin imara açılabilecek yerler olmadığını söylerken; bazı bölgelerin ise yapı kayıt belgeleriyle imar sahasına girebileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, "Üzerinde yapı yapılamayacağına dair bir kayıt yoksa yapı yapılması mümkün. Bu yerlerin durumu tespit ediliyor. Arazinin kullanım vasfı buna göre belirlenmiş oluyor." dedi.
2B ARAZİ FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?
2B arazilerde fiyatın belirlenmesi için de bazı etkenler bulunuyor. Uzmanlar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Fiyatlar aslında komisyon tarafından belirleniyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yetkili. Satış bedelini belirleyen kriterler var. Bir fiil tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarla üzerinde tarımsal amaçlı yapılar olan ya da sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlarda rayiç bedelin yüzde 50'si belirleniyor. Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda 400 metrekare için yüzde 50'si, sonrası için yüzde 70'i dikkate alınıyor."
2B ARAZİSİ OLANLAR TAPUSUNU NASIL ALACAK?
Sektör yetkilileri tapu dağıtımının nasıl olacağına ilişkin de bilgi verirken; "Hak sahipleri tebligatı aldıktan sonra 3 ay içinde öncelikle ilgili Milli Emlak Servisi'ne müracaat ederek veya telefon ile irtibata geçerek ödeme seçeneklerini belirlemelerinden sonra Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, Malmüdürlükleri, belirlenen bankalara ödeme yapabilirler. Satış bedeli Ziraat Bankalarına döner Sermaye ücreti Halk Bankası'na yatırılacaktır.
Peşin ödeme yapanlar ile taksitli ödeme yapanlardan talepte bulunanların tapularının verilebilmesi için (Hak Sahipliği Belgesi düzenlenebilmesi için) 2 adet fotoğraf ile kimlik fotokopisini idareye vermeleri gerekiyor. Tarım arazileri satışı öncelikle hissedarlarına yapılacak olup, akdi halefiyet yoktur. Sadece mirasçılar bir birine pay devri yapabilirler." ifadelerini kullandı.
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