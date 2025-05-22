İstanbul’da en çok nerelerde 2B arazisi var? 5 milyon kişi tapusuna kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2B türündeki arazilerle ilgili müjdeyi duyurdu. Bakan Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. 5 milyon vatandaş tapularına kavuşacak. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Peki 2B arazileri ile ilgili yapılacak düzenleme ile ilgili sektör uzmanları da açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre uzmanlar, 2B arazilerinin orman vasfını yitirmiş ve tekrar orman olma ihtimali olmayan bölgeler olduğuna dikkat çekti.