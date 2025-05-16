Ticaret Bakanlığı: Eğitim sektörüne sağlanan destek 2 katına çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, sektör paydaşları tarafından yurt dışı pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuar ve heyet katılımları, tanıtım heyetleri, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma, acente, komisyon ve birim kira, istihdam, uluslararası sıralama, uluslararası kuruluşlara üyelik gibi faaliyetlerine destek verilerek, 2012 yılından beri eğitim sektörü hizmet ihracatımızda farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağlamış bulunmaktadır. Hükümetimizin uyguladığı politika, Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye olarak dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer almaktayız. Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay, 2020 yılında yüzde 2,9 iken, bu oran güncel verilere göre yüzde 3,5 seviyesine ulaşmış durumdadır. Ticaret Bakanlığı olarak, eğitim sektörümüzün yurt dışında tanıtılması amacıyla Bakanlığımız destekleri ile 2024 yılında Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya'da üniversitelerimizin katılımı ile 'Study in Türkiye' markası altında 5 adet milli katılım fuar organizasyonu düzenlenmiş olup, 2024 yılında eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 marka TURQUALITY programı kapsamında desteklenmiştir" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteklerin, bir önceki yılın 2 katına çıkarak 162,7 milyon TL'ye ulaştığı belirtilerek, "Eğitim hizmetleri ihracatımız ise 2012 yılına göre göre 15 kat artış göstererek 2024 yılında 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı bakımından değerlendirme gerçekleştirilse, 2002 yılında yaklaşık 5 bin kadar ve 2012 yılında 31 bin 170 olan ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, 2024-2025 öğretim yılında 337 bin 119'a yükselmiş olup, 2012'de ülkemize 154 ülkeden öğrenci gelirken, bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak eğitim sektöründe ihracatımızın gelişmesi adına toplantı ve çalıştaylarımız 2025 yılında da devam ederek, sektör paydaşlarımızla birlikte destek mekanizmalarımız etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.